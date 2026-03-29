"En une seconde, tout est détruit" : témoignage de Raheli Amseli, secouriste à Beer-Sheva

À Beer-Sheva, frappée une nouvelle fois par un missile, le témoignage de Raheli Amseli illustre la violence de l’impact et la mobilisation immédiate des secours. Présente à la mairie avec son équipe au moment de l’explosion, elle raconte : « On a entendu un grand boum, on a compris que quelque chose était tombé sur la ville. » Sans hésiter, les secouristes se rendent sur place, parmi les premiers, pour porter assistance aux habitants.

Sur le terrain, le constat est saisissant : « Il n’y a plus de fenêtres, les plafonds sont tombés, tout est détruit. » En quelques secondes, des habitations entières deviennent inhabitables, forçant les autorités locales à reloger en urgence des familles privées de toit. Les équipes de secours s’emploient à sécuriser les lieux, évacuer les résidents et vérifier l’absence de blessés graves.

Si les dégâts matériels sont considérables, la majorité des victimes souffrent de traumatismes psychologiques. « Beaucoup de personnes sont en état d’anxiété », explique Raheli Amseli, évoquant ces « blessures invisibles » prises en charge par les secours. Elle décrit notamment un homme en état de choc, incapable de s’arrêter de trembler : « Il avait besoin qu’on le laisse pleurer, qu’on l’aide à relâcher la pression. »

Habituée à ces situations, après plusieurs épisodes similaires ces derniers mois, la secouriste souligne l’intensité du quotidien : sirènes, courses vers les abris, interventions répétées. « On est rodés, mais ce n’est jamais facile », confie-t-elle.

Mère de six enfants et grand-mère, elle puise sa force dans son engagement : « Aider les autres, c’est ce qui me permet de tenir. » Pour elle, le bénévolat est à la fois un devoir et une manière de surmonter le stress. Dans une ville régulièrement visée, la solidarité reste, plus que jamais, une ligne de vie.