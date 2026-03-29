LIVE BLOG | Série de tirs en provenance d'Iran vers le Néguev
L'Iran a tiré deux salves de missiles en moins de quinze minutes en direction du Néguev. Aucun blessé n'a été signalé lors de ces deux attaques
Tsahal intensifie ses frappes contre les capacités balistiques et nucléaires iraniennes
Lors d’un briefing, le porte-parole international de Tsahal a indiqué que l’armée israélienne concentre ses récentes opérations sur des cibles stratégiques en Iran, notamment les infrastructures et sites de production de missiles balistiques ainsi que les installations nucléaires, en plus des frappes d’opportunité en temps réel. Concernant le Liban, il a affirmé que 830 terroristes ont été éliminés, dont des centaines appartenant à la force Radwan des terroristes du Hezbollah, tout en soulignant que le Hezbollah demeure une force active dans le sud du pays.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à nouveau dans le Néguev en raison de tirs en provenance d'Iran
Le missile iranien tiré vers le Néguev intercepté, pas de blessés
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent dans le Néguev
Tsahal mène une opération transfrontalière inédite entre la Syrie et le Liban
L’unité alpine de Tsahal, sous le commandement de la brigade "Montagnes" (810), ont mené une opération transfrontalière inédite depuis le mont Hermon syrien vers le sud du Liban afin de contrer les tentatives d’implantation d’organisations terroristes le long de la frontière, a annoncé l'armée israélienne. Les forces ont progressé dans un terrain montagneux difficile, traversant des zones enneigées jusqu’au secteur du mont Dov, où elles ont effectué des missions de reconnaissance, de collecte de renseignements et de localisation d’infrastructures terroristes grâce aux capacités spécifiques de cette unité de commando. Parallèlement, les troupes de la division 210 restent déployées dans la zone pour assurer la sécurité des citoyens israéliens, en particulier dans le nord du pays.
Benjamin Netanyahou adresse ses condoléances à la famille du soldat Moshe Yitzhak HaCohen Katz
"Ma femme et moi-même adressons nos sincères condoléances à la famille du sergent Moshe Yitzhak HaCohen Katz, de mémoire bénie, tombé au combat au Liban, a déclaré le Premier ministre israélien dans un communiqué. "Moshe, de mémoire bénie, avait émigré en Israël depuis les États-Unis, s’était enrôlé dans la brigade des parachutistes et s’était battu avec héroïsme pour défendre la patrie". "Au nom de tous les citoyens d’Israël, nous soutenons la famille de Moshe, de mémoire bénie, en cette heure difficile, et souhaitons un prompt et complet rétablissement à nos combattants blessés lors de cet incident", a-t-il conclu.
Tsahal a mené une nouvelle vague de frappes à Téhéran
"Il y a peu, Tsahal a mené une nouvelle vague de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran", a indiqué Tsahal sans donner plus de précisions.
Explosions entendues à Téhéran, de la fumée observée dans le nord-est
Une série de fortes explosions a été entendue à Téhéran, principalement dans le nord de la capitale iranienne, tandis que des colonnes de fumée étaient visibles dans les zones du nord-est de la ville. Il n’est pas encore possible de déterminer avec précision les cibles touchées ni l’origine des détonations, et aucun bilan n’a été communiqué dans l’immédiat.
L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte au Pakistan pour tenter de désamorcer la guerre avec l’Iran
L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte doivent se réunir aujourd'hui au Pakistan pour discuter des moyens de mettre fin au conflit régional impliquant l’Iran, alors que quelque 2 500 Marines américains ont été déployés dans la région et que les terroristes houthis soutenus par Téhéran intensifient leur implication. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a indiqué avoir eu des échanges approfondis avec le président iranien Massoud Pezeshkian au sujet des tensions en cours. Cette guerre commence à peser lourdement sur l’économie mondiale, menaçant les approvisionnements en pétrole et en gaz, perturbant le transport aérien et affectant les marchés en raison du contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz. Par ailleurs, l’implication accrue des terroristes houthis fait craindre de nouvelles perturbations du commerce maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, un passage clé pour près de 12 % des échanges mondiaux.
Nouvelle vague de frappes de Tsahal contre des centres de commandement mobiles et des sites de production d'armes à Téhéran
L’armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes d’envergure au cœur de Téhéran, visant des centres de commandement temporaires et des sites de production d’armes du régime iranien. Selon Tsahal, ces opérations, conduites par l’aviation sur la base de renseignements militaires, ont permis de cibler des dizaines d’installations de stockage et de fabrication d’armements, ainsi que des infrastructures liées aux missiles balistiques, aux systèmes de défense aérienne et à des postes d’observation. L’armée indique également avoir frappé plusieurs centres de commandement mobiles récemment mis en place par le régime iranien, après la destruction de nombreuses structures fixes au cours du dernier mois dans le cadre de l’opération Rugissement du lion. Ces frappes s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir davantage les capacités militaires du régime iranien.
https://x.com/i/web/status/2038121121833250975
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Le Pentagone envisagerait une opération terrestre de plusieurs semaines en Iran
Selon le Washington Post, des responsables américains indiquent que le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d’opérations terrestres en Iran, pouvant inclure des raids menés par des forces spéciales ainsi que par des unités d’infanterie conventionnelle. Toutefois, l’incertitude demeure quant à une éventuelle validation de ces plans par le président américain Donald Trump, dont la décision finale n’a pas encore été arrêtée.
Bahreïn : une usine d’aluminium visée samedi par une attaque iranienne
La société Aluminium Bahrain (Alba) a confirmé que ses installations ont été ciblées par une attaque iranienne samedi, selon l’agence de presse officielle du Bahreïn. L’entreprise a indiqué que deux personnes avaient été légèrement blessées et qu’une évaluation des dégâts était en cours sur le site. Cette confirmation intervient après que le CGRI a affirmé avoir visé Alba ainsi que Emirates Global Aluminium, en représailles à des frappes ayant touché deux aciéries en Iran.
L’Iran menace de frapper des universités américaines au Moyen-Orient
Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a menacé de viser des universités américaines au Moyen-Orient en représailles à des frappes attribuées aux États-Unis et à Israël ayant, selon eux, détruit deux établissements d'éducation supérieure en Iran. Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, ils ont exigé une condamnation officielle de ces bombardements avant lundi 30 mars à midi, heure de Téhéran, faute de quoi des représailles pourraient être menées. Ils ont également appelé le personnel, les enseignants et les étudiants des campus américains dans la région à s’éloigner d’au moins un kilomètre. Plusieurs institutions américaines disposent d’antennes dans le Golfe, notamment Texas A&M University au Qatar et New York University aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, des médias iraniens ont rapporté qu’une frappe avait touché l’Université des sciences et technologies au nord-est de Téhéran dans la nuit de vendredi à samedi, causant des dégâts matériels sans faire de victimes.
Nouveau tir de missile iranien sur le sud d'Israël, pas de blessés
L'Iran a lancé tôt ce matin un nouveau missile balistique en direction du territoire israélien, déclenchant les alertes dans le Néguev vers 5h30. Aucun blessé ni dégât n'ont été signalés. Environ une heure plus tard, le Hezbollah a lancé plusieurs attaques de roquettes et de drones contre les localités israéliennes proches de la frontière libanaise. Là encore aucun blessé n'a été signalé.