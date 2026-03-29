L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte au Pakistan pour tenter de désamorcer la guerre avec l’Iran

L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte doivent se réunir aujourd'hui au Pakistan pour discuter des moyens de mettre fin au conflit régional impliquant l’Iran, alors que quelque 2 500 Marines américains ont été déployés dans la région et que les terroristes houthis soutenus par Téhéran intensifient leur implication. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a indiqué avoir eu des échanges approfondis avec le président iranien Massoud Pezeshkian au sujet des tensions en cours. Cette guerre commence à peser lourdement sur l’économie mondiale, menaçant les approvisionnements en pétrole et en gaz, perturbant le transport aérien et affectant les marchés en raison du contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz. Par ailleurs, l’implication accrue des terroristes houthis fait craindre de nouvelles perturbations du commerce maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, un passage clé pour près de 12 % des échanges mondiaux.