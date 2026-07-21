Eric Hattab : « La communauté juive de Grenoble vit dans la peur » i24NEWS

Interrogé sur l'état de la communauté juive de Grenoble, Eric Hattab a expliqué qu'il était difficile d'en établir le nombre exact, faute de données précises. Il a toutefois souligné que de nombreux membres avaient quitté la ville ces dernières années, certains faisant leur alyah en Israël, tandis que d'autres se sont installés à Lyon ou à Paris, notamment pour des raisons familiales et communautaires.

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Le président du CRIF Grenoble-Dauphiné a surtout insisté sur le sentiment d'insécurité qui règne au sein de la communauté.

« La communauté juive de Grenoble vit dans la peur, comme l'ensemble de la communauté juive française », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette inquiétude se traduit au quotidien par des habitudes profondément modifiées. Il évoque la nécessité de vérifier la présence des forces de l'ordre avant de participer à des événements communautaires, des mezouzot retirées des portes de certains logements et la disparition quasi totale de la kippa dans l'espace public.

« Lorsqu'on se rend à une cérémonie, à un allumage de Hanoucca ou à un événement communautaire, on regarde à droite, à gauche, on s'assure qu'il y a une présence policière », a-t-il expliqué, décrivant une communauté qui vit désormais « en veille permanente ».

Au cours de l'entretien, Eric Hattab a également critiqué La France insoumise, qu'il a qualifiée de parti « passionnément antisémite », tout en reprochant à Laurent Wauquiez de s'y être, selon lui, indirectement allié lors de son élection.