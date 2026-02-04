Éric Naulleau : "La cible réelle est la communauté juive"

Invité ce mercredi soir dans La Grande Édition sur i24NEWS, l’écrivain Éric Naulleau a livré une charge après la plainte déposée par La France insoumise contre la Grande Synagogue de Lille. En cause : une conférence littéraire à laquelle il participait fin janvier, accusée à tort d’avoir servi de tribune politique.

D’emblée, Éric Naulleau balaie toute ambiguïté : il ne s’agissait « évidemment pas d’une réunion politique », mais d’un échange ouvert, pluraliste, organisé à l’invitation de la communauté juive locale. « Tout le monde était le bienvenu », insiste-t-il, rappelant que le public comptait des sensibilités diverses, y compris une députée Renaissance. La présence d’un élu RN dans l’assistance, non invité et non identifié sur le moment, ne saurait selon lui justifier une telle offensive judiciaire.

Pour l’écrivain, cette affaire dépasse largement sa personne. « Je ne suis qu’un prétexte. La synagogue de Lille est un prétexte », affirme-t-il, dénonçant ce qu’il qualifie sans détour « d’agression contre la communauté juive ». Il accuse Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise d’avoir fait de l’antisémitisme un levier politique, particulièrement à l’approche des élections municipales. « Tout est cousu de fil blanc », estime-t-il, évoquant un contexte électoral et une instrumentalisation assumée.

Éric Naulleau s’alarme surtout d’un « antisémitisme d’atmosphère » qu’il juge désormais installé dans le débat public français. Il pointe un deux poids deux mesures préoccupant : selon lui, certaines mosquées radicalisées seraient moins scrutées que les synagogues, pourtant déjà sous forte protection policière. « On devrait les protéger, pas les surveiller », martèle-t-il.

En conclusion, l’écrivain regrette le silence et le manque de solidarité autour de la synagogue de Lille. « Les agressions contre les Juifs de France sont innombrables », rappelle-t-il, appelant à une prise de conscience urgente face à une dérive qu’il juge « honteuse » et profondément inquiétante.