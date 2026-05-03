Europe–Israël : "Un nouvel antisémitisme émerge sur un terreau idéologique hostile", alerte Fabrice Leggeri

Les relations entre l’Europe et Israël se tendent dans un climat de polarisation croissante, marqué selon Fabrice Leggeri par une hostilité grandissante dans certains courants politiques tels que La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le député européen estime que « nous constatons une polarisation, avec des milieux politiques à gauche de plus en plus hostiles à Israël », dénonçant notamment « une forme de complaisance idéologique, y compris au sein des institutions européennes ».

Pour Fabrice Leggeri, cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large, où « un terreau hostile à Israël devient progressivement le socle d’un nouvel antisémitisme en Europe ». Il pointe du doigt plusieurs facteurs, dont l’influence de certaines forces politiques et sociétales, ainsi que les conséquences de dynamiques migratoires. « L’Europe, et en particulier l’Europe occidentale, importe une immigration massive et mal contrôlée, parfois traversée par l’islamisme et l’antisémitisme », affirme-t-il, estimant que ces phénomènes « ont un impact sur les décisions des gouvernements ».

L’élu critique également certaines positions diplomatiques françaises. Il rappelle qu’après les attaques du 7 octobre 2023, « Emmanuel Macron a refusé de participer à une manifestation contre l’antisémitisme à Paris », et évoque « une faute diplomatique » dans la reconnaissance d’un État palestinien à un moment qu’il juge inapproprié. Une décision qui, selon lui, « a donné l’impression de récompenser le Hamas ».

Au-delà des critiques, Fabrice Leggeri revendique une ligne politique claire : « Israël mène un combat stratégique et existentiel », et « a non seulement le droit d’exister, mais aussi de vivre en sécurité ». Il insiste sur la nécessité, pour la France, d’adopter une posture d’équilibre dans la région, en s’appuyant sur ses relations historiques, notamment au Liban.

« Nous avons vocation à être une puissance d’équilibre au Proche-Orient », affirme-t-il, évoquant la possibilité de jouer un rôle de médiation entre les acteurs régionaux. Dans cette perspective, il désigne clairement les adversaires d’Israël : « le Hezbollah, le Hamas et plus largement toutes les formes d’islamisme soutenues par certains régimes ».

Dans un contexte international instable, Fabrice Leggeri appelle ainsi à une redéfinition de la position européenne, qu’il juge aujourd’hui trop ambiguë face aux enjeux sécuritaires et idéologiques.