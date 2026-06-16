Eurosatory : « On s'est sentis comme des parias »

Présent au salon Eurosatory 2026, le plus grand rendez-vous mondial de l’industrie de défense, Erez Riahi a livré sur i24NEWS un témoignage marqué par l’incompréhension et la déception après les restrictions imposées à plusieurs entreprises israéliennes.

De nombreuses sociétés israéliennes ont été contraintes de fermer leurs stands, y compris certaines qui ne sont pas directement impliquées dans les systèmes offensifs. « Je suis passé devant les stands. C’était triste de voir ces murs blancs autour des espaces israéliens », raconte-t-il. Une image symbolique qui contraste fortement avec les éditions précédentes, où Israël occupait une place centrale dans l’exposition.

Pour Erez Riahi, la situation est d’autant plus difficile que la décision française est intervenue tardivement. Plusieurs entreprises avaient déjà engagé des dépenses importantes, réservé leurs espaces et organisé leur participation. Certaines se sont retrouvées privées d’exposition sans possibilité de récupérer leurs investissements, tout en perdant de précieuses opportunités commerciales.

« C’est vraiment la grande fête du secteur, qui n’a lieu qu’une fois tous les deux ans », rappelle-t-il. Avec plus de 2 600 exposants venus du monde entier, Eurosatory constitue une vitrine stratégique pour les acteurs de la défense.

Au-delà des conséquences économiques, Erez Riahi évoque surtout un sentiment de mise à l’écart. Installé en Israël depuis trente ans mais ayant grandi en France, il dit avoir du mal à comprendre la détérioration des relations entre les deux pays.

« Nous nous sommes sentis comme des parias », confie-t-il. Une impression renforcée par le contraste entre la présence massive des autres délégations internationales et les restrictions visant certaines entreprises israéliennes.