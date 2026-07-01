Fabienne Bendayan : "L’essentialisation des Juifs nourrit l’antisémitisme"

Après l'incident survenu en plein conseil municipal de Marseille, l’avocate et conseillère municipale Fabienne Bendayan a dénoncé sur i24NEWS un climat qu’elle juge révélateur de la montée de l’antisémitisme en France.

À l’origine de la polémique, une intervention de l’élue contre l’attribution d’une subvention au Festival Ciné Palestine. Elle affirme que certaines prises de position de l’association alimentent « la haine d’Israël » et participent à un phénomène d’essentialisation des Juifs de France. Alors qu’elle évoquait les accusations de « génocide » visant Israël, une voix dans l'assemblée aurait lancé : « C’est le vôtre ».

Fabienne Bendayan estime que cette phrase revient à la désigner comme responsable des décisions du gouvernement israélien en raison de son identité juive. Elle y voit une illustration concrète du mécanisme qu’elle dénonçait précisément dans son intervention : le passage de la critique d’Israël à la stigmatisation des Juifs.

L’ancienne présidente du CRIF Marseille-Provence a annoncé avoir déposé plainte. Elle affirme que plusieurs élus ont confirmé avoir entendu les propos incriminés et attend désormais les conclusions de l’enquête, qui devra notamment s’appuyer sur les enregistrements vidéo et audio de la séance.

Si elle dit avoir reçu un important soutien politique et citoyen, Fabienne Bendayan regrette toutefois que sa proposition de mettre en place un plan municipal de lutte contre l’antisémitisme n’ait pas été davantage prise en compte.

Pour l’élue, cet épisode dépasse largement son cas personnel. Il reflète, selon elle, un climat préoccupant pour les Juifs de France depuis le 7 octobre et montre que ce type de dérives peut désormais se produire au cœur même des institutions républicaines.