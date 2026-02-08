Farah Pahlavi appelle à une rupture historique avec le régime des mollahs

Dans un entretien accordé à i24NEWS, l’ex-impératrice Farah Pahlavi a livré une analyse de la situation iranienne, tout en esquissant une vision d’espoir pour l’avenir du pays. Interrogée par Christian Malard, elle a dénoncé le double discours du régime de Téhéran, accusé d’invoquer la paix pour gagner du temps et masquer ses responsabilités.

Selon Farah Pahlavi, lorsque les dirigeants iraniens affirment que la guerre n’est dans l’intérêt ni de l’Iran ni des États-Unis, ils cherchent avant tout à détourner l’attention. « La véritable menace n’est pas extérieure », souligne-t-elle, rappelant que la violence principale est exercée contre le peuple iranien lui-même. Pour l’ancienne impératrice, aucune paix authentique ne peut exister sans légitimité politique, sans respect des droits fondamentaux et sans la confiance de la population.

Évoquant l’avenir, Farah Pahlavi rappelle que son fils, Reza Pahlavi, ne revendique pas le pouvoir mais le service. Si une transition devait s’ouvrir, les priorités seraient claires : rendre au peuple iranien sa souveraineté, garantir les libertés individuelles, préserver l’intégrité territoriale du pays et instaurer une séparation nette entre la religion et l’État. Elle insiste sur la nécessité de reconstruire des institutions démocratiques solides, capables de rompre avec des décennies d’autoritarisme.

Consciente des divisions et des résistances possibles, elle appelle à la lucidité et à la responsabilité. Toute transition historique comporte des tensions, reconnaît-elle, mais l’essentiel demeure l’unité nationale, le respect mutuel et le rejet de toute logique de vengeance. « L’Iran aura besoin de rassemblement, pas de règlements de comptes », martèle-t-elle.

Malgré les épreuves encore à venir, Farah Pahlavi se dit confiante à moyen terme. Elle croit profondément en la jeunesse iranienne, en sa culture millénaire et en la capacité de résilience de son peuple. Son horizon est celui d’un Iran libre, réconcilié avec son histoire, respecté dans le monde et capable d’offrir à ses enfants un avenir sans peur.