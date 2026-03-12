Frappes israéliennes sur le complexe nucléaire de Taléghan : une cible clé du programme iranien (analyse)

Lors de son intervention ce jeudi sur i24NEWS, l’analyste Gérard Vespierre a livré une lecture stratégique des frappes israéliennes contre le complexe de Taléghan, en Iran, ainsi que des conséquences géopolitiques plus larges du conflit en cours.

Selon lui, la cible n’a pas été choisie au hasard. Le complexe de Taléghan fait partie de la vaste zone militaire de Parchin, connue depuis longtemps des services de renseignement internationaux pour ses activités sensibles. Contrairement aux installations dédiées à l’enrichissement de l’uranium, ce site serait impliqué dans la phase finale du développement d’armes nucléaires.

« Cet établissement travaille sur les mécanismes permettant le déclenchement du feu nucléaire », explique Gérard Vespierre. Les recherches qui y sont menées portent notamment sur des explosifs très spécifiques nécessaires à l’initiation de la réaction en chaîne dans une ogive nucléaire. Dans cette logique, frapper cette installation s’inscrit dans une stratégie visant à empêcher l’aboutissement du programme nucléaire militaire iranien.

Au-delà de l’aspect militaire, l’analyste souligne les répercussions économiques du conflit, notamment la hausse des prix du pétrole. Une situation qui pourrait fragiliser politiquement le président américain Donald Trump, élu sur des promesses d’amélioration du pouvoir d’achat. « Les électeurs américains observent la situation de très près, tout comme les marchés financiers et Wall Street », note-t-il.

Sur le plan géopolitique, Gérard Vespierre estime que la Russie pourrait être l’une des grandes perdantes de l’affaiblissement du régime iranien. Moscou a déjà perdu plusieurs alliés au cours des dernières années et pourrait voir son partenariat stratégique avec Téhéran se fragiliser davantage. Selon lui, la Russie sort déjà affaiblie de la guerre en Ukraine, qui a renforcé l’unité occidentale et conduit à l’élargissement de l’OTAN avec l’entrée de la Finlande et de la Suède.

Enfin, l’analyste attire l’attention sur le rôle de la Chine dans l’équation énergétique mondiale. Pékin, grand importateur de pétrole transitant par le détroit d’Ormuz, pourrait continuer à recevoir des livraisons malgré les menaces iraniennes de blocage. Selon Gérard Vespierre, Téhéran pourrait réserver ce corridor stratégique à certains partenaires, tout en privant ses adversaires occidentaux d’une partie de leurs approvisionnements énergétiques.