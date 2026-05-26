Hay Eytan Cohen Yanarocak : "la Turquie entretient une ambiguïté inquiétante sur le nucléaire"

Invité sur i24NEWS, le chercheur Hay Eytan Cohen Yanarocak a mis en garde contre les ambitions stratégiques croissantes de la Turquie dans un Moyen-Orient en pleine recomposition géopolitique.

Interrogé sur le développement par Ankara de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), officiellement destinés à réduire la dépendance énergétique du pays, il estime que la question ne peut être séparée du contexte régional et de la menace nucléaire iranienne.

Selon lui, si l’Iran parvient un jour à obtenir l’arme nucléaire, plusieurs puissances régionales comme la Turquie, l’Égypte ou l’Arabie saoudite pourraient être tentées de suivre la même voie.

Hay Eytan Cohen Yanarocak rappelle notamment qu’Recep Tayyip Erdoğan avait déclaré en 2019 : « Si Israël possède l’arme nucléaire, pourquoi pas la Turquie ? »

Le chercheur juge également préoccupante l’ambiguïté entretenue récemment par le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui a refusé d’exclure clairement une ambition nucléaire turque lors d’une interview télévisée.

L’expert israélien est aussi revenu sur les discussions autour d’une nouvelle coalition arabo-islamique portée notamment par la Turquie, le Qatar et le Pakistan. Selon lui, Ankara cherche de plus en plus à construire une forme « d’OTAN islamique » destinée, officiellement, à lutter contre le terrorisme, mais visant en réalité à contenir Israël.

Il estime toutefois que l’Arabie saoudite continue pour l’instant de jouer sur plusieurs tableaux, entre rapprochement avec Ankara et maintien de contacts avec les partenaires des Accords d’Abraham.

Pour Hay Eytan Cohen Yanarocak, le Moyen-Orient entre désormais dans une phase de réalignement stratégique majeur, dans laquelle la Turquie cherche à devenir l’un des acteurs centraux.