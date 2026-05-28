Hillel Neuer accuse l’ONU de placer Israël "au même niveau, voire pire que le Hamas"

Le directeur exécutif de UN Watch, Hillel Neuer, a dénoncé la décision de l’Organisation des Nations unies d’inscrire Israël sur une liste noire liée aux violences sexuelles dans les conflits armés.

Invité sur i24NEWS, Hillel Neuer a qualifié cette décision de « terrible inversion de la réalité », rappelant que les violences sexuelles du 7 octobre ont été commises par les terroristes du Hamas contre des civils israéliens et des otages détenus à Gaza.

Selon lui, aucune preuve n’existe démontrant l’existence d’une politique systématique israélienne de violences sexuelles. « C’est une volonté de renverser la réalité et de placer Israël au même niveau, voire pire que le Hamas », a-t-il affirmé.

Le responsable de UN Watch accuse directement le secrétaire général de l’ONU d’avoir pris une décision politique, déconnectée des faits documentés depuis les massacres du 7 octobre.

Hillel Neuer estime également que cette décision détruit davantage encore la crédibilité des Nations unies. « S’il restait encore un peu de crédibilité à l’ONU, maintenant il n’en reste plus du tout », a-t-il lancé.