Ilay Barzilay, l'espoir israélien du MMA aux portes de l'UFC

À seulement 24 ans, Ilay Barzilay est en train de s'imposer comme l'un des plus grands espoirs du MMA israélien. Le champion d'Israël vient de signer la plus belle victoire de sa carrière en battant à Tel-Aviv l'ancien combattant de l'UFC Lucas Almeida, un succès qui pourrait lui ouvrir les portes des prestigieuses Dana White Contender Series, ultime étape avant l'UFC.

Installé au Brésil depuis deux ans, Barzilay s'entraîne quotidiennement aux côtés de la star mondiale Jean Silva, qu'il considère comme un véritable grand frère. Tous deux sont partenaires d'entraînement et se soutiennent mutuellement lors de leurs combats. Malgré les critiques et les campagnes de haine visant son mentor pour avoir choisi d'accompagner un combattant israélien, Jean Silva est resté à ses côtés lors de ce rendez-vous décisif.

Au fil de son ascension, Ilay Barzilay affirme également devoir composer avec une hostilité grandissante en raison de son identité israélienne. Il raconte recevoir, avant chacun de ses combats, des centaines de messages lui souhaitant l'échec. Une pression qu'il transforme en source de motivation.

"Dans l'arène, nous sommes Israéliens, nous n'avons peur de personne. Je suis là pour le montrer", affirme-t-il avec détermination.

Soutenu par plusieurs grandes figures du sport israélien, dont la star NBA Deni Avdija, le jeune combattant ne cache plus son ambition : rejoindre l'élite mondiale du MMA. Après son exploit face à Lucas Almeida, ce rêve n'a jamais semblé aussi proche.