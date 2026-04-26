Implantations en Judée-Samarie : une impasse stratégique au coût sécuritaire croissant (analyse)

Dans l'émission "Regards Croisés" ce dimanche soir, l'avocat Philippe Koskas dépasse les débats idéologiques pour mettre en lumière une réalité plus structurelle : l’absence de ligne politique claire sur la question des implantations depuis des décennies.

Pour lui, le cœur du problème n’est ni terminologique ni même strictement territorial, mais stratégique. Depuis plus de cinquante ans, les gouvernements israéliens, de droite comme de gauche, évitent de trancher entre les grandes options — notamment celle de l’annexion — en raison de ses implications démographiques et politiques majeures. Une telle décision conduirait à intégrer plusieurs millions de Palestiniens, posant la question du caractère même de l’État d’Israël.

En parallèle, une dynamique de terrain s’est installée. L’avocat décrit une politique de fait accompli, marquée par un certain laxisme dans le développement des avant-postes, ces «points de présence» souvent informels. «On laisse les faits se créer», résume-t-il, pointant une gestion fluctuante selon les coalitions au pouvoir.

Mais au-delà de la dimension politique, c’est le coût sécuritaire qui retient son attention. La protection de ces implantations, parfois très petites, mobilise des moyens militaires importants. «Quelques familles peuvent nécessiter la présence de bataillons entiers», souligne-t-il, illustrant une dispersion des ressources dans un contexte déjà sous tension.

Cette réalité pose, selon lui, une question centrale depuis le 7 octobre : celle de la hiérarchisation des priorités. Face à des capacités militaires limitées et à des menaces multiples, Israël doit décider où concentrer ses efforts.

L’analyse de Philippe Koskas met ainsi en évidence un paradoxe durable : faute de décision politique claire, la situation évolue d’elle-même, au prix d’une complexité croissante — sur le terrain comme sur le plan sécuritaire.