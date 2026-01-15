Iran : Hilda Dehghani-Schmit décrit une répression d’une violence extrême et appelle la communauté internationale à agir

Invitée jeudi sur i24NEWS, l’activiste iranienne Hilda Dehghani-Schmit a dressé un tableau alarmant de la situation en Iran, évoquant une répression d’une brutalité exceptionnelle et une population plongée dans la peur, malgré une mobilisation qui ne faiblit pas.

Selon elle, les informations en provenance du pays restent extrêmement limitées, Internet étant toujours coupé. Les rares témoignages parviennent soit de personnes ayant réussi à quitter l’Iran, soit de messages fragmentaires transmis clandestinement. « Ceux qui sont partis sont profondément traumatisés par l’ampleur de la sauvagerie », affirme-t-elle, tandis que ceux restés sur place demeurent « très déterminés », malgré les couvre-feux et l’effondrement de la vie quotidienne. Banques fermées, pénuries alimentaires et sentiment d’insécurité généralisé rythment désormais le quotidien.

Hilda Dehghani-Schmit évoque des tirs à balles réelles contre les manifestants, mais aussi des descentes dans les domiciles, des fouilles et la destruction d’équipements de communication. Elle rapporte également des pratiques glaçantes : des familles contraintes de payer pour récupérer les corps de leurs proches, tout en étant menacées par les autorités.

L’activiste affirme que, contrairement aux déclarations officielles, les forces du régime tuent sans jugement afin de « vider les prisons », transportant des corps par camions frigorifiques pour faire de la place. Malgré cette violence, elle assure qu’il n’y a aucun relâchement de la mobilisation : « Quand on voit ses proches manifester pacifiquement et être tués, on ne peut qu’être radicalisé. »

Très critique à l’égard de la communauté internationale, Hilda Dehghani-Schmit dit ne pas comprendre l’attitude des États-Unis et d’Israël, qui avaient affiché leur soutien aux manifestants. Elle souligne que le peuple iranien est désarmé et appelle à une responsabilité collective face à ce qu’elle qualifie de crimes contre l’humanité.