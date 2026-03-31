Iran : un régime fragilisé, entre crise interne et incertitudes stratégiques occidentales

Dans une analyse, Emmanuel Razavi dresse le portrait d’un régime iranien profondément fragilisé, pris en étau entre pressions militaires, crise économique et dysfonctionnements internes. Selon lui, les difficultés de communication au sein même du pouvoir, mais aussi à l’échelle du territoire, illustrent un affaiblissement structurel inédit. À cela s’ajoute une situation sociale alarmante : plus des deux tiers de la population vivraient sous le seuil de pauvreté, tandis que certaines régions seraient confrontées à une pénurie critique d’eau, frôlant la crise humanitaire.

Sur le plan militaire, Razavi estime que les États-Unis et Israël ont, à ce stade, atteint une grande partie de leurs objectifs, notamment en ciblant les structures de commandement politico-militaires du régime. Si des remplaçants émergent, ils ne disposent pas de la même expérience ni de la même maîtrise des rouages du pouvoir. Un facteur humain s’ajoute à cette fragilité : la peur, désormais palpable parmi les élites du régime, y compris pour leurs familles.

Mais pour le journaliste, la clé ne réside pas uniquement dans l’action militaire. Il pointe l’absence d’un véritable « plan B » politique, essentiel pour accompagner une éventuelle chute du régime. Les oppositions iraniennes, majoritairement laïques et démocratiques, existent mais manquent de soutien international et de coordination, notamment en raison d’un blackout des communications dans le pays.

Enfin, Razavi se montre critique à l’égard de la stratégie américaine, jugée fluctuante, notamment sous l’impulsion de Donald Trump. Entre menaces, hésitations et calculs économiques autour du détroit d’Ormuz, Washington entretient un flou stratégique. Pour Emmanuel Razavi, si les conditions d’un affaiblissement durable du régime sont réunies, seule une alternative politique crédible permettra d’éviter le chaos en cas de chute.