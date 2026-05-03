Israël–Union européenne : une crise "réversible" malgré des tensions profondes, selon Freddy Eytan

Les relations entre Israël et l’Union européenne traversent une phase de fortes turbulences, sans pour autant avoir atteint un point de rupture irréversible. C’est l’analyse de Freddy Eytan, journaliste et ancien diplomate, qui appelle à préserver un partenariat stratégique ancien et structurant.

« Les relations entre l’Europe et Israël traversent une crise. Ce n’est pas la première fois », rappelle-t-il, évoquant des précédents depuis les années 1990. Malgré ces tensions récurrentes, Freddy Eytan insiste sur la nécessité de « sauvegarder ces relations », fondées notamment sur l’accord d’association signé en 1995, qui encadre les échanges culturels, économiques et technologiques entre les deux parties. « L’Europe est notre premier partenaire commercial, avec plus de 43 milliards d’euros d’échanges », souligne-t-il, mettant en avant l’interdépendance économique.

Pour lui, la dégradation actuelle s’explique à la fois par des désaccords politiques et par un climat plus large en Europe. « La politique israélienne actuelle n’est pas compatible avec certains gouvernements », reconnaît-il, tout en appelant à « distinguer entre le gouvernement israélien et l’État d’Israël ». Il insiste sur le fait que les alternances politiques, en Israël comme en Europe, pourraient permettre un rééquilibrage des relations.

Freddy Eytan pointe également une évolution préoccupante depuis le 7 octobre 2023, marquée selon lui par « une vague non seulement anti-israélienne, mais aussi antisémite ». Il critique en particulier certaines mobilisations politiques en Europe, évoquant des slogans comme « du fleuve à la mer », qu’il interprète comme un appel à « la destruction de l’État d’Israël ».

Le journaliste déplore en outre ce qu’il considère comme un manque de clarté dans la position de certains pays européens face aux organisations terroristes. « Il y a des pays qui ne font pas la distinction entre le Hezbollah politique et le Hezbollah militaire », affirme-t-il, appelant à une ligne plus ferme contre « le terrorisme sunnite et chiite, et l’axe dirigé par l’Iran ».

Enfin, il s’étonne de la position française, estimant que « la France de Macron ne s’aligne pas suffisamment » avec Israël et les États-Unis dans leur confrontation avec Téhéran et ses alliés régionaux. Malgré ces critiques, Freddy Eytan reste convaincu que la relation euro-israélienne demeure stratégique et qu’elle peut être consolidée à moyen terme.