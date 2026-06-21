JewBuzz fait salle comble

À l'origine de ce projet, David Krief, fondateur de JewBuzz, premier média de divertissement de la communauté juive, revient sur une aventure qui a largement dépassé toutes les attentes.

L'idée est née il y a trois ans, juste avant les événements du 7 octobre. Le concept est simple : réunir plusieurs humoristes sur scène pour proposer un spectacle qui parle de la culture juive, de ses traditions et de ses petites manies, avec beaucoup d'autodérision. Si plusieurs artistes sont juifs, le casting fait également la part belle à des humoristes non juifs, qui apportent leur regard extérieur sur les coutumes de la communauté.

Depuis ses débuts au Palais des Glaces devant 500 spectateurs, le Jewish Comedy Club a parcouru la France et l'Europe, avec des représentations à Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, Nice, Genève et Bruxelles.

Le point d'orgue de cette tournée aura lieu au Dôme de Paris. Un pari qui semblait ambitieux, avec plus de 4 300 places à remplir. Pourtant, toutes les places se sont écoulées en seulement trente minutes.

« Nous espérions vendre entre 2 000 et 3 000 billets. Finalement, les 4 300 places sont parties en une demi-heure », raconte David Krief.

Pour lui, ce succès reflète avant tout un besoin du public.

« Les Juifs de France ont envie de rire, de penser à autre chose que l'antisémitisme, la guerre, l'Iran ou le Liban. Ce succès est la réponse à ce besoin. »

Si convaincre les humoristes qui accompagnent le projet depuis plusieurs années n'a pas été difficile, certains artistes ont toutefois décliné l'invitation.

« Ce n'est pas un "Israël Comedy Club", c'est un Comedy Club juif. On ne demande à personne de faire de la politique, simplement de partager un moment de rire autour de notre culture », explique-t-il.

Sur scène, chacun apporte sa vision. Les humoristes non juifs s'amusent notamment des traditions comme Pessa'h ou de la consommation des matsot, offrant un regard extérieur qui nourrit les sketchs et participe au succès du spectacle.

À la question de savoir si l'on peut encore rire de tout dans le contexte actuel, David répond sans hésiter que l'autodérision reste au cœur du projet.

« On vient rire de nous-mêmes, de nos coutumes et de nos habitudes. C'est ce qui rassemble le public. »

Le spectacle de demain sera également marqué par plusieurs surprises, que les organisateurs préfèrent garder secrètes jusqu'au lever de rideau.

Cette représentation marquera la fin de la tournée française du Jewish Comedy Club. Mais l'aventure pourrait se poursuivre à l'international. L'équipe envisage déjà plusieurs dates aux États-Unis l'année prochaine afin de faire découvrir ce concept à un nouveau public.

En attendant, le rendez-vous parisien affiche complet depuis son lancement, confirmant le succès d'un spectacle devenu, en seulement trois ans, un véritable phénomène auprès du public juif francophone.