Jimmy Zaghroun : "Nous avons été pris en chasse parce que nous étions juifs"

Le témoignage de Jimmy Zaghroun, victime d'une agression antisémite à Barcelone, illustre la montée inquiétante des actes de haine visant les Juifs en Europe. Pour lui, ce qui s'est passé vendredi soir dernier dépasse largement l'injure : il affirme avoir été pris en chasse avec plusieurs proches uniquement parce qu'ils portaient une kippa.

De retour de l'office de Chabbat dans une synagogue de Barcelone, Jimmy Zaghroun et six autres personnes regagnent leur hôtel à pied. Deux d'entre eux portent une kippa. C'est alors qu'une femme arborant un keffieh et un drapeau palestinien commence à les invectiver en criant « Free Palestine », « Fuck Jewish » ou encore « Baby Killers ».

La situation dégénère rapidement. Les insultes attirent progressivement une foule d'une cinquantaine de personnes. À pied, à vélo, en trottinette ou à scooter, plusieurs individus se joignent à la poursuite. Le groupe décide alors de se séparer afin d'éviter d'être encerclé.

Jimmy Zaghroun affirme avoir vécu un véritable moment de terreur. « Je ne sais pas si je serais là pour vous parler ce soir s'ils avaient pu en découdre avec nous », confie-t-il. Il raconte également avoir été la cible de crachats et d'insultes antisémites répétées, tandis qu'une seule personne, un homme âgé, serait intervenue pour tenter de calmer la situation.

Les victimes ont depuis engagé des démarches auprès des autorités espagnoles afin d'obtenir les images de vidéosurveillance du secteur. Elles souhaitent que toute la lumière soit faite sur les faits et que les auteurs soient identifiés.

Pour Jimmy Zaghroun, il ne fait aucun doute sur le mobile de cette agression : « Nous avons été traqués parce que nous étions juifs. » Un témoignage qui ravive les inquiétudes face à la recrudescence des actes antisémites en Europe depuis le 7 octobre 2023 et relance le débat sur la sécurité des communautés juives sur le continent.