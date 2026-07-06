Barcelone : deux Juifs pourchassés après une attaque antisémite

La Fédération des communautés juives d'Espagne a dénoncé ce lundi l'un des actes antisémites les plus graves recensés à Barcelone ces dernières années. L'organisation envisage de déposer plainte après l'agression de deux visiteurs juifs français, pris pour cible à la sortie d'une synagogue vendredi soir.

Selon leur témoignage, les deux hommes, reconnaissables comme juifs en raison de leur kippa, dont l'un portait une tenue hassidique, ont été insultés, poursuivis et victimes de crachats alors qu'ils regagnaient leur hôtel après les prières et le repas de Shabbat.

Les victimes affirment qu'une femme portant un keffieh palestinien les a suivies en proférant des insultes antisémites et en leur crachant dessus à plusieurs reprises. Au fil de leur trajet, des dizaines d'autres personnes se sont jointes à la poursuite, certaines à vélo, en trottinette ou à moto.

Selon les témoignages, les assaillants ont scandé des slogans tels que « Les Juifs ne sont pas les bienvenus à Barcelone », « assassins de bébés » ou encore « génocide israélien », empêchant à plusieurs reprises les deux hommes de poursuivre leur chemin.

Les victimes expliquent avoir craint une agression physique pendant près de 90 minutes, jusqu'à leur arrivée à l'hôtel Arts, où les agents de sécurité ont empêché les poursuivants de pénétrer dans l'établissement.

La Fédération des communautés juives d'Espagne et la communauté juive de Barcelone recueillent désormais des témoignages et des vidéos afin d'étayer une éventuelle plainte. Elles appellent toute personne ayant assisté à la scène à transmettre des images ou des informations aux autorités.

L'organisation souligne que cette agression s'inscrit dans une série d'incidents antisémites survenus ces derniers mois en Espagne, notamment des profanations de tombes, des actes de vandalisme, des graffitis et des menaces visant la communauté juive. Elle appelle les autorités espagnoles à agir fermement, estimant que « l'antisémitisme n'est pas seulement un problème pour les Juifs, mais pour la démocratie tout entière ».