Jonas Follonier : "Le sport ne doit pas devenir une caisse de résonance idéologique"

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, Jonas Follonier, rédacteur en chef du mensuel Le Regard Libre, a vivement critiqué le traitement d’un commentaire diffusé par la télévision publique suisse lors des Jeux olympiques d’hiver. En cause : une intervention consacrée à l’athlète israélien Adam Edelman, jugée davantage politique que sportive.

Selon lui, la séquence incriminée relevait d’un « plaidoyer préparé » et non d’un commentaire sportif. « On a le droit d’éditorialiser, mais cela doit être clairement estampillé », a-t-il insisté, estimant que la frontière entre information et opinion n’avait pas été respectée. La diatribe, d’une durée d’environ deux minutes, aurait pris la forme d’un commentaire politique portant notamment sur les positions publiques de l’athlète concernant la guerre à Gaza.

Jonas Follonier y voit un symptôme plus large : celui d’un audiovisuel public accusé par une partie de la population de manquer de neutralité et de pluralisme. Il a rappelé qu’en Suisse, le débat sur le Proche-Orient est fortement polarisé, mais que la question de savoir s’il s’agit d’un « génocide » demeure juridiquement et politiquement débattue. « Ce n’est pas au service public de donner l’impression d’être toujours dans le juste, le bien et le vrai », a-t-il affirmé.

Le journaliste a également évoqué d’autres exemples récents qu’il juge orientés, notamment dans la manière de formuler certaines questions lors d’émissions de débat. À ses yeux, le problème n’est pas l’existence d’opinions, mais l’absence de diversité des sensibilités au sein du service public.

Enfin, il a mis en garde contre une politisation croissante du sport, estimant que les Jeux olympiques devraient rester un espace préservé des clivages idéologiques. Cette controverse intervient à quelques jours d’une votation en Suisse sur la réduction de la redevance audiovisuelle, dans un contexte de critiques accrues envers les médias publics.