Jonathan El Khoury : "Je crois que la paix entre Israël et le Liban est possible de notre vivant"

Né au Liban dans une famille chrétienne alliée à l'Armée du Liban Sud, Jonathan El Khoury vit en Israël depuis le retrait israélien du Sud-Liban en 2000. Devenu l'une des voix les plus engagées en faveur du rapprochement entre les deux pays, il était l'invité d'i24NEWS pour évoquer son parcours et sa vision de l'avenir.

Aujourd'hui citoyen israélien, Jonathan El Khoury revendique une identité singulière. « Le Liban est ma patrie, Israël est mon foyer », résume-t-il. Un double attachement qui nourrit son engagement dans la diplomatie publique et son travail de sensibilisation à travers le monde.

Depuis plusieurs années, il intervient notamment sur les campus universitaires pour raconter l'histoire des anciens combattants de l'Armée du Liban Sud et défendre ce qu'il considère comme la réalité israélienne face aux préjugés. « Comme on a déformé mon histoire, on déforme aussi celle d'Israël », explique-t-il.

Interrogé sur la guerre entre Israël et le Hezbollah, Jonathan El Khoury se dit profondément préoccupé par le sort du Liban. Selon lui, le Hezbollah a entraîné le pays dans des conflits qui ne servent pas les intérêts nationaux libanais. Il dénonce l'influence de l'Iran sur l'organisation chiite et estime que les Libanais sont de plus en plus nombreux à exprimer ouvertement leur opposition à ses armes et à son pouvoir.

Malgré les menaces dont il fait lui-même l'objet depuis plusieurs années de la part du Hezbollah, Jonathan El Khoury refuse de céder au pessimisme. Au contraire, il affirme observer un changement dans la société libanaise.

Pour lui, la guerre a mis en lumière une réalité longtemps étouffée : une partie croissante de la population souhaite reprendre en main l'avenir du Liban et tourner la page des confrontations imposées de l'extérieur.

Son message reste résolument tourné vers l'avenir. « Je crois que la paix est possible de notre vivant », affirme-t-il. Un espoir qui guide son action quotidienne et son ambition de bâtir des ponts entre Israéliens et Libanais.