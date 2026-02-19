Julien Mathonnière : "le détroit d’Ormuz reste un risque majeur pour les marchés pétroliers"

Invité jeudi soir dans La Grande Édition, l’économiste spécialiste des marchés pétroliers Julien Mathonnière a estimé que l’évolution des tensions entre Washington et Téhéran sera déterminante pour l’équilibre énergétique mondial, en particulier dans le détroit d’Ormuz, par où transite une part essentielle du commerce pétrolier international.

Selon lui, le baril de Brent évolue actuellement autour de 67 dollars, incluant une prime de risque d’environ 5 dollars liée aux tensions entre les États-Unis et l’Iran. Tant que les deux parties maintiennent un dialogue, même lent et fragile, cette prime pourrait diminuer. Les marchés ne semblent pas, pour l’instant, prendre très au sérieux l’hypothèse d’une fermeture du détroit d’Ormuz, même si un tel scénario constituerait un choc majeur.

En revanche, une action militaire américaine pourrait changer radicalement la donne. « Ce serait un risque sérieux pour le marché pétrolier », a-t-il averti, soulignant que Donald Trump est conscient de l’impact qu’un changement de régime en Iran ou des représailles iraniennes auraient sur les prix de l’énergie.

Julien Mathonnière a également relevé que les négociations en cours traduisent les limites d’influence américaines. L’envoi de porte-avions dans la région et la fermeté affichée viseraient à accroître la pression, mais aussi à tester la réaction iranienne.

Concernant les marchés financiers, l’inquiétude actuelle ne se concentre pas exclusivement sur l’Iran. Les métaux précieux, notamment l’or et l’argent, restent soutenus par le climat d’incertitude, mais pourraient être freinés si la Réserve fédérale américaine maintient ou relève ses taux d’intérêt. Dans ce cas, les bons du Trésor, plus rémunérateurs, entreraient en concurrence avec les valeurs refuges, limitant leur progression.