"L’Égypte dépend totalement des pays du Golfe", affirme un ex-responsable américain

L’Égypte traverse une phase de dépendance économique et stratégique de plus en plus préoccupante. Invité sur i24NEWS, Hazem Alghabra, ex-conseiller au département d'Etat américain a dressé un constat sévère de la situation du pays dirigé par le président Abdel Fattah al-Sissi, estimant que Le Caire vit aujourd’hui sous perfusion financière des monarchies du Golfe.

Selon lui, les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite ont injecté des sommes considérables dans l’économie égyptienne afin d’éviter un effondrement financier. Mais ces aides ne constituent pas « un cadeau », avertit-il. « Il va falloir rembourser d’une manière ou d’une autre », souligne l’ancien responsable américain, jugeant que l’économie égyptienne reste incapable de mener les réformes nécessaires pour devenir durablement solvable.

Hazem Alghabra estime ainsi que l’Égypte est devenue « trop grosse pour échouer », tout en s’interrogeant sur la capacité des États du Golfe à continuer de soutenir indéfiniment le régime égyptien. À ses yeux, les conflits régionaux, notamment la guerre à Gaza et les tensions autour de l’Iran, aggravent encore la vulnérabilité du pays.

L’ancien conseiller américain s’est également attardé sur la position géopolitique délicate du Caire, pris entre son alliance historique avec Washington et ses relations croissantes avec Russie et Chine. « C’est un équilibre impossible », tranche-t-il, estimant que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche accentue la pression sur les alliés américains.

Selon Hazem Alghabra, l’administration Trump exigera à terme des positions plus claires de ses partenaires régionaux. « L’Égypte devra faire des choix », prévient-il, évoquant le risque pour Le Caire de perdre sa crédibilité stratégique à force de vouloir ménager simultanément Washington, Moscou et Pékin.