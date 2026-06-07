La nouvelle menace des armes illégales en Israël

Au-delà du bilan humain, cet attentat soulève des questions sur les réseaux de soutien dont aurait pu bénéficier l’assaillant, sur la circulation des armes illégales et sur l’influence croissante des organisations terroristes dans certaines zones sensibles.

Invité sur i24NEWS, l’expert sécuritaire Alon Eviatar a souligné que l’attaque ne s’était pas produite en un seul lieu mais sur plusieurs sites distincts situés dans la région du Triangle, une zone à majorité arabe israélienne proche de la Judée-Samarie.

Selon lui, cette région présente des défis particuliers pour les services de renseignement. Certains réseaux locaux peuvent entretenir des liens avec des mouvements islamistes radicaux, tandis que les réseaux sociaux facilitent aujourd’hui les contacts entre activistes terroristes et individus susceptibles de passer à l’acte.

« Les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans le lien entre les activistes terroristes et ceux qui ont l’intention de mener des attaques », explique-t-il.

Pour les autorités israéliennes, cette réalité constitue un défi majeur. Le Shin Bet et la police doivent surveiller des plateformes accessibles à tous, où les échanges peuvent se faire rapidement et discrètement, compliquant considérablement les efforts de prévention.

Autre point de préoccupation : la barrière de sécurité entre Israël et la Judée-Samarie.

Selon Alon Eviatar, cette infrastructure n’est pas totalement hermétique. Certaines portions restent inachevées ou présentent des failles permettant des passages illégaux. Des individus peuvent ainsi traverser la frontière pour transporter des informations, de l’argent ou parfois même des armes.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si l’auteur de l’attentat a bénéficié d’un soutien logistique. Parmi les questions examinées figurent l’origine de l’arme utilisée, son financement éventuel ainsi que d’éventuels contacts avec des organisations terroristes.

L’une des principales interrogations concerne une possible implication du Hamas.

Pour Alon Eviatar, si un lien venait à être établi, cela confirmerait la stratégie de l’organisation palestinienne visant à étendre le conflit au-delà de la bande de Gaza. L’objectif serait alors d’encourager des actions terroristes en Judée-Samarie mais aussi à l’intérieur même d’Israël.

Une telle évolution compliquerait davantage le travail des services de sécurité, déjà mobilisés sur plusieurs fronts depuis le début de la guerre.

Mais pour l’expert israélien, la menace la plus immédiate réside dans la prolifération des armes illégales.

Il souligne que les armes circulant dans les milieux criminels peuvent rapidement être utilisées à des fins terroristes. Cette porosité entre criminalité organisée et terrorisme constitue aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des autorités.

« Un jour, vous êtes un simple criminel ; le lendemain, avec la même arme, vous commettez un attentat terroriste », résume-t-il.

Cette réalité pousse les responsables sécuritaires à considérer la lutte contre la contrebande d’armes comme un enjeu stratégique majeur. Pour eux, combattre la criminalité n’est plus seulement une question d’ordre public, mais aussi une composante essentielle de la lutte antiterroriste.

Alors que les investigations se poursuivent, les autorités cherchent encore à déterminer si l’assaillant a agi seul ou s’il a bénéficié d’un soutien extérieur. Les réponses à ces questions pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes ayant conduit à cette attaque et d’éviter de nouveaux passages à l’acte.

Pour les services de sécurité israéliens, cet attentat constitue avant tout un avertissement : la menace ne provient pas uniquement des organisations terroristes établies, mais également des connexions de plus en plus floues entre radicalisation, criminalité et réseaux clandestins opérant de part et d’autre de la Ligne verte.