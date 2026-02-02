Le dentiste qui a identifié Ran Gvili témoigne sur i24NEWS

Il a expliqué comment son travail a permis d’identifier le dernier otage israélien retenu à Gaza, permettant à sa famille et au pays d’entrer dans le temps du deuil.

i24NEWS
3 min
Commandant G., dentiste à Tel-Aviv et réserviste de l’unité 6017 de TsahalScreenshot/ i24NEWS

Lundi soir, dans la Grande Édition sur i24NEWS, le commandant G., dentiste à Tel-Aviv et réserviste de l’unité 6017 de Tsahal, a raconté comment il a identifié Ran Gvili, le corps du dernier otage israélien retenu à Gaza, enterré mercredi dernier, mettant fin à une attente qui pesait sur tout un pays.

Francophone, précis et profondément humain, le commandant G. a raconté les heures de travail ininterrompu, la recherche méthodique, puis ce moment suspendu où un corps attire son attention. « On espérait très fort que ce soit lui », confie-t-il, décrivant l’émotion contenue, l’attente de la confirmation radiologique, la conscience immédiate du poids historique de cet instant.

Le dentiste qui a identifié Ran Gvili, dernier otage à Gaza

Son récit éclaire aussi un aspect méconnu mais essentiel de l’armée israélienne : l’identification dentaire. Depuis plus de vingt ans, chaque soldat dispose d’un dossier dentaire complet, radios comprises. Un protocole rigoureux, souvent décisif dans les situations extrêmes. « Dès que j’ai vu la dentition, j’ai compris. J’ai trouvé ce que je cherchais », explique-t-il.

Au-delà de l’acte médical, c’est le sens de la mission qui transparaît. Identifier, c’est permettre à une famille de faire son deuil, mais aussi offrir à une nation un moment de vérité et de clôture. Le commandant G. parle d’un sentiment « très fort, très significatif », qui ne l’a pas quitté depuis.

Dentiste en civil, officier de réserve par engagement, il raconte comment, après le 7 octobre, il s’est demandé comment aider au mieux. La réponse fut immédiate : mettre ses compétences au service de l’unité. « J’ai donné tout ce que je pouvais », dit-il simplement.

Un témoignage digne, pudique, qui rappelle que derrière les chiffres et les communiqués, ce sont des hommes et des femmes qui, dans l’ombre, rendent l’humanité possible au cœur de la guerre.

