Funérailles de Ran Gvili : Netanyahou menace les ennemis d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé mercredi la détermination d’Israël à vaincre le Hamas, lors des funérailles du commandant de police Ran Gvili, dernier otage dont le corps a été restitué depuis Gaza. La cérémonie s’est tenue à Meitar, dans le sud d’Israël, en présence de responsables politiques, sécuritaires et de la famille du défunt.

Dans un discours solennel, Benjamin Netanyahou a déclaré qu’Israël avait réussi à « ramener tous nos frères et sœurs à la maison », tout en précisant que la guerre n’était pas encore achevée. « Nous sommes déterminés à compléter nos missions : démanteler le Hamas et démilitariser Gaza, et nous y arriverons », a-t-il affirmé sous les applaudissements de l’assistance.

S’adressant directement aux ennemis d’Israël, le chef du gouvernement a lancé un avertissement sans équivoque : « Que tous ceux qui pensent pouvoir nous vaincre sachent que quiconque lève la main contre Israël paiera un prix exorbitant. » Il a insisté sur la volonté de l’État hébreu de faire payer lourdement toute attaque future.

Netanyahou a également rendu un hommage appuyé à Ran Gvili, assassiné le 7 octobre 2023 lors de l’attaque menée par le Hamas. Il a rappelé que le policier, grièvement blessé, avait continué à combattre pour défendre le kibboutz Alumim, éliminant plusieurs terroristes. « Son combat jusqu’à la dernière balle sera gravé dans la mémoire pour des générations de combattants », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a enfin annoncé plusieurs initiatives destinées à perpétuer la mémoire de Ran Gvili, dont la création d’une nouvelle localité dans le Néguev, baptisée Renanim, ainsi que l’établissement d’une académie prémilitaire à son nom, destinée à former les futures recrues de la police et des unités d’intervention.