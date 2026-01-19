Le Jihad islamique affirme savoir où se trouve Ran Gvili, mais pose des conditions à sa restitution

Un porte-parole du Jihad islamique palestinien a affirmé que le groupe terroriste savait où se trouvait le corps de Ran Gvili, dernier otage encore détenu dans la bande de Gaza. Cette déclaration a été faite par Muhammad al-Khaj Musa lors d’un entretien accordé au journal Al-Araby Al-Jadeed.

Selon lui, le Jihad islamique serait disposé à coopérer avec le comité chargé de la gestion de la bande de Gaza, dirigé par Ali Shaath, dans le but affiché "d’alléger les souffrances des habitants du territoire". Il a toutefois exprimé de fortes réserves sur la composition de ce comité et sur le cadre politique qui l’entoure, qu’il accuse d’être soutenu par les États-Unis.

Le porte-parole a également critiqué le Conseil de paix mis en place par le président américain Donald Trump, affirmant que son organisation rejette toute forme de "parrainage international du peuple palestinien". Selon lui, ce type d’initiative viserait en réalité à démanteler les ailes militaires des organisations terroristes palestiniennes et à les priver de leurs armes.

Interrogé sur la question des otages, Muhammad al-Khaj Musa a rejeté la responsabilité de l’absence de progrès sur Israël. Il a affirmé que le corps de Ran Gvili se trouverait dans un tunnel dans lequel l’armée israélienne aurait coulé d’importantes quantités de béton. Sa récupération nécessiterait, selon lui, des équipements d’ingénierie spécifiques. Il a toutefois accusé Israël de poser des "obstacles et des conditions", notamment en cherchant à lier la restitution du corps à des avancées dans un futur accord politique ou sécuritaire.