"Le vide est immense, mais il a sauvé des vies" : le témoignage de Gaëlle pour Eitan Hadad

À l’occasion de Yom Hazikaron, Gaëlle, compagne d’Eitan Hadad, livre un témoignage empreint d’émotion et de dignité. Son compagnon a été assassiné le 7 octobre 2023 au kibboutz Beeri, après avoir combattu pendant des heures pour protéger les siens.

Eitan était connu pour son humour, sa joie de vivre et son amour profond des autres. « Il aimait les gens », résume simplement Gaëlle. Bassiste talentueux, toujours souriant, il rassemblait autour de lui toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Mais ce 7 octobre, c’est un autre visage qu’il a révélé : celui du courage. Membre de la protection civile de son kibboutz, qu’il appelait « son paradis », il s’est battu pendant près de sept heures face aux terroristes du Hamas. Selon sa compagne, il a permis de sauver plus de 50 personnes.

« Il était déterminé, il n’a pas lâché », confie-t-elle. Ce jour-là, Eitan a incarné jusqu’au bout les valeurs qu’il portait : solidarité, engagement, amour de sa terre.

Pour Gaëlle, le deuil est une présence constante. « Le vide est immense », dit-elle. Avec le temps, la douleur change, mais ne disparaît jamais. « Yom Hazikaron, pour moi, c’est un jour comme les autres », ajoute-t-elle, soulignant que pour les familles endeuillées, la perte s’inscrit dans le quotidien.

Et pourtant, la dimension collective de cette journée reste essentielle. Voir des millions d’Israéliens s’arrêter au son des sirènes pour honorer les disparus est, selon elle, « très touchant ». Un geste de mémoire nationale qui donne un sens à l’absence.

Pour perpétuer le souvenir d’Eitan, ses proches ont organisé un tournoi de matkot (jeu de raquettes de plage) sur une plage de Tel Aviv, en hommage à sa passion pour ce sport et à sa joie de vivre.

« Il serait fier, et un peu gêné », imagine Gaëlle. Mais surtout, profondément touché par l’amour qui continue de lui être porté.