"Le vrai drame des Iraniens est de ne pas être tués par des Juifs", lance Julien Odoul

Invité ce lundi soir dans Ça se débat, Julien Odoul a livré une intervention sur la situation en Iran et, plus largement, sur ce qu’il décrit comme une indignation sélective de la communauté internationale.

Selon lui, le peuple iranien mène depuis des années une lutte courageuse pour renverser la dictature des mollahs, au prix d’une répression sanglante. Pourtant, affirme-t-il, ces violences ne susciteraient qu’une attention limitée à l’étranger. Julien Odoul avance l’idée que la mobilisation médiatique, militante et politique serait bien plus forte si ces morts étaient imputées à Israël ou à des Juifs, et non au régime islamiste iranien lui-même.

Dans son propos, il élargit cette critique à d’autres contextes : du Nigeria avec Boko Haram à l’Afghanistan sous les talibans, en passant par Gaza avec le Hamas. Il évoque ce qu’il appelle une forme d’« impunité » dont bénéficieraient, selon lui, les mouvements islamistes, accusés de violences extrêmes sans provoquer de réactions comparables à celles déclenchées par les actions israéliennes, même lorsqu’elles relèvent de la légitime défense.

L’élu insiste sur ce qu’il perçoit comme un double standard moral : d’un côté, des régimes ou organisations islamistes responsables de massacres, de l’autre, Israël systématiquement mis en accusation sur la scène internationale. Il conclut en rendant hommage aux Iraniens qu’il qualifie d’« héroïques », engagés dans un combat pour la liberté et la dignité, mais laissés selon lui dans l’ombre par une opinion mondiale plus prompte à s’indigner ailleurs.