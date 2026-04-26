Manœuvres au Sinaï : "un message clair à Israël", selon Dalia Ziada

Les manœuvres militaires de l’armée égyptienne à proximité immédiate de la frontière israélienne suscitent une vive inquiétude, que la spécialiste du Moyen-Orient Dalia Ziada juge «légitime». Selon elle, ces exercices ne relèvent pas d’une simple routine militaire, mais s’inscrivent dans une logique politique plus large, porteuse de messages implicites adressés à Israël.

Le timing de ces opérations est, à ses yeux, particulièrement révélateur. Elles interviennent au lendemain de la commémoration égyptienne de la «libération» du Sinaï, un récit national qui, dans les médias du pays, est présenté comme une victoire militaire sur Israël plutôt que comme le fruit d’un accord de paix. «C’est un message clair : l’Égypte affirme son contrôle total du Sinaï et sa capacité à se rapprocher de la frontière israélienne», analyse-t-elle.

Au-delà du symbole, Dalia Ziada pointe une évolution plus profonde de la posture égyptienne dans la région. Si Le Caire demeure officiellement lié à Israël par un traité de paix, l’analyste estime que la réalité géopolitique a changé. L’Égypte se rapproche désormais d’acteurs hostiles à Israël, notamment l’Iran, la Turquie et le Qatar, dans un contexte où l’opinion publique égyptienne reste fortement anti-israélienne. «Il ne faut plus considérer l’Égypte comme un partenaire stratégique», affirme-t-elle.

Cette recomposition intervient alors que la région est déjà sous tension, avec la guerre impliquant l’Iran en toile de fond. Pour Ziada, ces démonstrations militaires participent d’une «atmosphère de provocation» susceptible de dégénérer rapidement. Elle met en garde contre un risque de perte de contrôle, dans un contexte où les lignes rouges deviennent de plus en plus floues.

Enfin, l’analyste s’interroge sur la position d’Israël, qui aurait donné son aval à ces exercices. Une décision qu’elle juge surprenante, compte tenu des signaux envoyés par Le Caire. «Le Sinaï est vaste, ces manœuvres pourraient avoir lieu ailleurs. Leur proximité avec la frontière n’est pas anodine», souligne-t-elle.

Dans un Moyen-Orient en recomposition rapide, cette séquence illustre, selon Dalia Ziada, un basculement stratégique préoccupant, appelant à une vigilance accrue de la part d’Israël.