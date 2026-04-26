Sud-Liban : le soldat Idan Fooks tué dans une attaque de drone, plusieurs blessés

Le sergent Idan Fooks, 19 ans, originaire de Petah Tikva, combattant du 77e bataillon de la 7e brigade, a été tué lors d’une attaque de drone au sud du Liban, a rapporté ce dimanche l'armée israélienne.

Selon les premiers éléments, l’incident s’est produit dans le village d’al-Taybeh, où une unité israélienne se trouvait à proximité d’un char. Un drone ennemi a identifié les soldats avant d’exploser au-dessus d’eux, provoquant la mort du jeune militaire.

L’attaque a également fait plusieurs blessés : un officier et trois soldats ont été grièvement touchés, un autre a été blessé modérément et un sixième plus légèrement. Tous ont été évacués vers des hôpitaux, et leurs familles ont été informées.

Ce drame s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière nord, malgré les arrangements de cessez-le-feu. Il intervient moins d’une semaine après la mort d’un autre soldat israélien, le réserviste Lidor Porat, 31 ans, tué dans le sud du Liban.

Dans ce précédent incident, neuf autres soldats avaient été blessés. L’armée israélienne examine toujours si cet engin explosif avait été posé par le Hezbollah après l’entrée en vigueur de la trêve.

Ces attaques soulignent la fragilité de la situation sécuritaire dans la région, où les forces israéliennes poursuivent leurs opérations contre les menaces, tout en faisant face à des actions hostiles persistantes.