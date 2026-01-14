Manuel Hachette : Yonathan Arfi dénonce un "révisionnisme inacceptable" et une légitimation du terrorisme

Invité mercredi soir sur i24NEWS, Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a vivement réagi à la polémique provoquée par un manuel de révision parascolaire évoquant les attentats du 7 octobre 2023. Pour lui, il ne s’agit ni d’une maladresse ni d’une simple erreur éditoriale, mais bien d’une falsification grave de l’histoire.

« Ce narratif est une forme inacceptable de légitimation du terrorisme », a-t-il affirmé, dénonçant un cas clair de révisionnisme. En qualifiant les victimes du 7 octobre de « colons juifs », le manuel, selon Arfi, travestit les faits et introduit une justification implicite de l’acte terroriste. « Traverser les faits de cette manière, c’est donner une excuse morale au terrorisme », a-t-il insisté.

L’alerte a été lancée par la Licra, entraînant en moins de 24 heures le rappel des ouvrages incriminés par Hachette. Une réaction rapide, saluée par Yonathan Arfi, tout comme la prise de position ferme du président de la République. Mais cette célérité ne suffit pas à clore le dossier. « On ne peut pas laisser des jeunes élèves être exposés à des textes qui banalisent ou légitiment le terrorisme », a-t-il martelé, rappelant que la France est elle-même durement marquée par des décennies d’attentats.

Le président du Crif s’interroge surtout sur le processus ayant permis la validation de tels passages. « Comment un éditeur peut-il laisser passer ce type de propos dans un manuel destiné à des enfants ? », a-t-il questionné. Selon lui, la responsabilité n’est pas seulement individuelle, mais aussi structurelle : relectures, validations scientifiques et contrôle éditorial ont manifestement failli.

Yonathan Arfi a indiqué avoir échangé avec Arnaud Lagardère, PDG du groupe Hachette, afin d’obtenir des explications et des garanties. Pour le Crif, cette affaire doit servir d’électrochoc : l’école ne peut devenir un terrain de diffusion d’une rhétorique idéologique qui relativise le terrorisme. « Le révisionnisme n’a pas sa place dans l’éducation républicaine », a-t-il conclu.