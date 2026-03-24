Marco Moreno : « Un accord avec l’Iran représenterait un danger stratégique pour Israël »

Le lieutenant-colonel de réserve de Tsahal Marco Moreno met en garde contre les conséquences d’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran, qu’il considère comme un « danger stratégique » pour Israël. Selon lui, un tel compromis risquerait avant tout de permettre au régime iranien de se maintenir, sans pour autant garantir un changement réel de comportement.

Moreno souligne que l’expérience passée incite à la prudence, estimant que Téhéran a régulièrement contourné ou violé ses engagements. « Même en cas d’accord, il pourrait être enfreint en secret », explique-t-il, évoquant un risque à moyen et long terme pour la sécurité israélienne.

Dans ce contexte, il met en lumière une divergence d’intérêts entre Washington et Jérusalem. « Le Premier ministre israélien est centré sur la sécurité, tandis que le président américain est attentif au prix du pétrole », analyse-t-il, décrivant une coordination pragmatique mais aux priorités distinctes.

Sur le terrain, Moreno insiste sur le fait qu’Israël cible des infrastructures énergétiques iraniennes sans chercher à perturber directement les marchés mondiaux, afin de maintenir un équilibre stratégique.

Plus largement, il décrit un régime iranien « déconnecté de la réalité », guidé selon lui par une logique idéologique et religieuse qui complique toute perspective de compromis durable. Cette imprévisibilité, combinée aux tensions militaires en cours, rend l’issue des discussions incertaine.

Dans l’attente d’éventuelles avancées diplomatiques, le responsable militaire appelle à la prudence, estimant que la situation pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours, sans garantie de désescalade.