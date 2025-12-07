Michael Rapaport : “L’antisémitisme est devenu normalisé en Amérique"

De passage en Israël pour la première fois depuis la fin de la guerre, l'acteur et humoriste américain Michael Rapaport raconte sur i24NEWS un séjour profondément chargé d’émotion et de sens. Il dit avoir retrouvé en Israël une atmosphère plus apaisée depuis le cessez-le-feu, après des mois de tension extrême.

Michael Rapaport confie qu’il souhaite désormais faire d’Israël sa “deuxième maison”, affirmant son attachement au pays et au peuple israélien. Aux États-Unis, en revanche, il décrit un climat alarmant : selon lui, l’antisémitisme s’est “totalement normalisé”, avec des manifestations devant des synagogues et des slogans appelant à l’intifada dans des villes comme New York. Il dénonce une situation « monstrueuse et inacceptable », pointant l’hypocrisie d’une société où seules les attaques contre les Juifs semblent tolérées. Ému par sa rencontre à New York avec d’anciennes otages israéliennes qui lui ont confié que ses appels et mobilisations leur avaient donné de la force pendant leur captivité,

Michael Rapaport affirme que ce moment a été pour lui « un miracle ». Il se dit déterminé à continuer de soutenir les familles, les otages et Israël dans sa reconstruction.

Il conclut en réaffirmant son amour pour Israël et i24NEWS, disant qu’il se sent ici « chez lui », accueilli par un peuple qui, selon lui, mérite sécurité, souveraineté et renaissance.