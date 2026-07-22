Milo Hasbani : "Les Juifs vivaient bien en Italie… tout a changé depuis le 7 octobre"

L’Italie fait face à une hausse préoccupante des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Invité sur i24NEWS, Milo Hasbani, vice-président de l’Union des communautés juives d’Italie et président de la communauté juive de Milan, a dressé un constat alarmant tout en saluant la réaction rapide des autorités après le retrait d’un formulaire en ligne appelant à recenser des Israéliens et des Juifs.

Selon lui, cette mobilisation des institutions italiennes démontre que le gouvernement prend désormais très au sérieux la montée de l’antisémitisme. Il rappelle toutefois que le phénomène s’est fortement aggravé : les actes antisémites ont augmenté d’environ 400 % depuis le 7 octobre, bouleversant le quotidien d’une communauté qui vivait jusque-là dans un climat relativement apaisé.

« Les Juifs vivaient assez bien en Italie… mais depuis le 7 octobre, tout a changé », résume-t-il. Désormais, explique-t-il, les tensions ne se limitent plus aux universités ou aux réseaux militants : elles s’invitent aussi dans la vie quotidienne et les relations de voisinage.

Milo Hasbani déplore également une désinformation grandissante autour d’Israël, estimant qu’elle alimente les préjugés et nourrit l’hostilité envers les Juifs et les Israéliens. Il affirme que certaines forces politiques attendent « le moindre prétexte » pour s’en prendre à Israël, ce qui contribue selon lui à banaliser un climat de défiance.

Enfin, il rappelle que de nombreuses familles israéliennes ont choisi de s’installer en Italie depuis le début de la guerre, tout en soulignant la solidarité affichée par des opposants iraniens envers la communauté juive italienne. Malgré les inquiétudes, Milo Hasbani appelle à rester vigilant et à poursuivre la lutte contre l’antisémitisme, qu’il considère comme un défi majeur pour les démocraties européennes.