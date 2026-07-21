Italie : un formulaire en ligne appelant à la "chasse aux Juifs" retiré après un tollé

Une initiative anonyme visant à recenser les lieux fréquentés par des Juifs et des touristes israéliens en Italie a suscité une vive indignation avant d’être retirée à la suite de l’intervention des autorités, a rapporté Ynet mardi.

Diffusé sur les réseaux sociaux et dans des groupes de messagerie, le formulaire invitait les internautes à signaler la présence de personnes juives, israéliennes ou supposées proches du sionisme dans des hôtels, des locations saisonnières, des commerces et d’autres lieux publics. Ses auteurs présentaient cette opération de fichage comme un moyen de "cartographier le tourisme sioniste" et une prétendue "néocolonisation sioniste" du pays.

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La suppression du formulaire est intervenue après l’action du commissaire italien à la lutte contre l’antisémitisme, le général Pasquale Angelosanto. Plusieurs responsables politiques ont également dénoncé une campagne jugée dangereuse et susceptible d’exposer directement les personnes visées.

Au sein de la communauté juive italienne, les réactions ont été particulièrement alarmées. Livia Ottolenghi, présidente de l’Union des communautés juives italiennes, a évoqué une "nouvelle étoile jaune", en référence aux lois raciales fascistes de 1938. Le président de la communauté juive de Milan, Walker Meghnagi, a quant à lui dénoncé une véritable "chasse aux Juifs", avertissant qu’un tel dispositif pouvait encourager le passage à l’acte de groupes extrémistes.

Cette affaire survient alors que l’antisémitisme progresse fortement en Italie. D’après le Centre de documentation juive contemporaine, 963 incidents ont été recensés dans le pays en 2025, avec notamment une nette augmentation des agressions physiques.