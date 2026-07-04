Italie : une nouvelle plainte vise un Israélien pour "crimes de guerre" à Gaza

La Fondation Hind Rajab, une organisation juridique pro-palestinienne basée à Bruxelles, a annoncé avoir déposé une plainte à Rome contre un ressortissant israélien qu'elle accuse de "crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de génocide" présumés commis dans la bande de Gaza.

Selon l'organisation, l'homme, présenté comme un ancien membre du 749ᵉ bataillon du génie de combat de Tsahal, se trouverait actuellement en Italie. La fondation demande aux autorités italiennes d'appliquer le principe de compétence universelle, qui permet de poursuivre certains crimes internationaux, quel que soit le lieu où ils auraient été commis.

Pour étayer sa plainte, la Fondation Hind Rajab affirme s'appuyer sur des publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Elle évoque notamment des vidéos montrant des opérations de démolition ainsi que des photographies, estimant que ces images témoignent de son implication directe et de son soutien public à ces opérations.

Aucune information n'indique à ce stade que les autorités italiennes aient donné suite à cette plainte, et aucun média italien n'a rapporté l'ouverture d'une procédure judiciaire. Il s'agit de la quatrième plainte déposée en Italie par cette fondation contre un militaire israélien.

Depuis deux ans, la Fondation Hind Rajab a engagé des dizaines de procédures similaires contre des soldats et responsables israéliens en déplacement à l'étranger. Si certaines ont conduit à des interpellations temporaires ou à l'annulation de voyages, aucun des militaires visés n'a, à ce jour, été condamné.