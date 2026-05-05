Chypre : une organisation anti-israélienne demande l’arrestation d’un Israélien accusé d’avoir combattu à Gaza

La Fondation Hind Rajab, connue pour ses actions visant des soldats israéliens à l’étranger, accuse cet homme, identifié uniquement par ses initiales, ON, d’avoir participé à des opérations militaires dans la bande de Gaza.

Selon l’organisation, une plainte a été transmise au ministère chypriote de la Justice et de l’Ordre public, au chef de la police ainsi qu’au procureur général. La Fondation Hind Rajab affirme que l’Israélien serait soupçonné de « crimes de guerre », de « crimes contre l’humanité » et d’« actes de génocide » liés aux combats menés à Gaza.

La plainte a été déposée par l’avocate chypriote Nikolètta Charalambídou. Elle soutient que les tribunaux chypriotes pourraient intervenir au nom du principe de compétence universelle, qui permet à certains États de poursuivre des crimes particulièrement graves, même lorsqu’ils ont été commis à l’étranger.

D’après la Fondation Hind Rajab, l’homme aurait servi dans le 432e bataillon d’infanterie de la brigade Givati et aurait participé à des opérations à Beit Lahia entre octobre 2024 et janvier 2025. L’organisation affirme notamment qu’il aurait été impliqué dans la destruction d’un complexe scolaire où des civils avaient trouvé refuge, ainsi que dans le déplacement de populations.

La Fondation affirme s’appuyer sur un rapport d’enquête fondé sur des informations en sources ouvertes, des publications issues des réseaux sociaux et des images satellites. Elle appelle les autorités chypriotes à délivrer un mandat d’arrêt, à placer le suspect en détention pendant l’enquête et à coopérer à la collecte d’éléments supplémentaires.

Dyab Abou Jahjah, présenté comme directeur général de l’organisation, a estimé que la présence de cet Israélien à Chypre imposait aux autorités locales une « obligation morale et juridique » d’agir. De son côté, Natacha Bracq, responsable du contentieux au sein de la Fondation Hind Rajab, a affirmé que les éléments réunis justifiaient une arrestation et l’ouverture d’une procédure.

Cette démarche s’inscrit dans une campagne plus large menée par l’organisation, qui dit avoir déposé plusieurs dizaines de plaintes dans différents pays contre des Israéliens soupçonnés d’avoir servi dans l’armée pendant la guerre à Gaza.

La Fondation Hind Rajab est présentée comme une organisation se réclamant de la défense des droits humains mais est accusée de d'harceler régulièrement des soldats de Tsahal à l’étranger en lançant des procédures judiciaires. Des sources gouvernementales israéliennes accusent également certains responsables de l’organisation d’avoir exprimé par le passé des positions extrémistes et un soutien à des groupes terroristes.