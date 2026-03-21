"Ne pas oublier les civils" : lettre ouverte au président Emmanuel Macron

Invité samedi soir sur i24NEWS, l’avocat Hirbod Dehghani-Azar a lancé un appel à replacer la population civile iranienne au cœur des préoccupations internationales, alors que le conflit s’intensifie. À l’origine d’une lettre ouverte adressée au président français et signée par plusieurs personnalités, il dénonce un angle mort du débat : « On parle beaucoup d’économie et de nucléaire, mais trop peu des civils », insiste-t-il.

Pour lui, le droit international repose précisément sur cette exigence de protection des populations, et les États ont une « responsabilité d’agir » face aux souffrances en cours. Il appelle ainsi les dirigeants occidentaux à conditionner toute initiative diplomatique, y compris un éventuel moratoire, à des garanties concrètes pour les civils.

Sur le terrain, les témoignages qu’il reçoit décrivent une situation dramatique. Malgré les difficultés de communication liées à la coupure d’Internet imposée par le régime, des messages parviennent encore de Téhéran : bombardements intensifs, peur constante et isolement quasi total. Les Iraniens doivent jongler entre VPN, connexions satellites et solutions coûteuses pour rester en contact avec leurs proches, parfois à des prix exorbitants.

Cette crise survient en pleine fête de Norouz, moment traditionnel de rassemblement et d’espoir. Mais cette année, explique-t-il, la population est prise en étau entre les frappes extérieures et la répression interne. « Sortir dans la rue, c’est risquer les bombes ou les Gardiens de la révolution », résume-t-il.

Sur le plan politique, l’avocat souligne un déséquilibre croissant au sommet du pouvoir iranien. Selon lui, les Gardiens de la révolution imposent désormais leurs décisions, reléguant au second plan les autres institutions du régime.

Malgré tout, il évoque un sentiment mêlé d’espoir et d’angoisse au sein de la population, qui aspire à un changement sans pour autant être sacrifiée dans le processus. « Tant que les frappes visent des objectifs militaires et que l’objectif reste d’aider le peuple à se libérer, l’espoir demeure », conclut-il.