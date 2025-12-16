New York : "Il m’a menacé de mort en mimant un revolver contre ma tête", témoigne Mendy Asseraf sur i24NEWS

Mendy Asseraf, membre de la communauté Loubavitch, a livré sur i24NEWS un témoignage de l’agression antisémite survenue dans le métro new-yorkais, alors qu’il participait à une opération de Hanouka visant à rassembler et soutenir des Juifs dans l’espace public.

Comme chaque vendredi, lui et plusieurs jeunes bénévoles distribuaient des beignets de Hanouka et invitaient les passants à allumer les bougies de la fête, notamment à Union Square, à Manhattan. Après plusieurs heures d’activité, le groupe a emprunté le métro en direction de Brooklyn. C’est sur le quai puis dans une rame que la situation a dégénéré.

Selon Mendy Asseraf, un homme, accompagné de son fils, a commencé à proférer des insultes visant le groupe, avant de s’en prendre verbalement à un adolescent de 13 ans. Malgré les avertissements, les jeunes sont montés dans le wagon, chargés de leur matériel. Les insultes ont alors laissé place aux menaces.

Sentant la situation devenir dangereuse, Mendy Asseraf a sorti son téléphone pour filmer. C’est à ce moment que le fils de l’agresseur l’a frappé, tenté de lui arracher son téléphone et l’a menacé de mort, mimant un geste de revolver contre sa tempe. Une partie de la scène a été filmée par un passager non juif, resté à distance.

La fuite s’est imposée comme seule option. En tentant d’aider, le témoin qui filmait a lui-même été violemment pris à partie par le père, qui a essayé de l’étrangler. « C’était terrifiant », confie Mendy Asseraf, encore sous le choc.

Ce dernier reconnaît n’avoir jamais imaginé vivre une telle scène à New York. « On se sentait en sécurité ici. Aujourd’hui, c’est vraiment choquant », conclut-il, faisant le lien avec le climat mondial tendu après l’attentat de Bondi Beach en Australie.