Sheikh Mahammad Mehdizade : "Le régime iranien n’a jamais eu de légitimité religieuse"

Invité lundi soir de la Grande Édition, Sheikh Mahammad Mehdizade, directeur européen du Conseil mondial des imams, a livré une charge contre le régime iranien, qu’il juge seul responsable des milliers de morts recensés depuis le début de la contestation. « La faute est entièrement celle du régime », a-t-il affirmé, décrivant la République islamique comme un « monstre » qui, depuis plus de quarante ans, massacre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir.

Selon lui, la violence actuelle s’inscrit dans une continuité historique. Depuis sa fondation, explique-t-il, le régime a systématiquement réprimé toute revendication de liberté, tout en niant la réalité des victimes. « Les manifestants sont toujours présentés comme des terroristes ou des agents de l’étranger », dénonce-t-il, une rhétorique qu’il juge immuable depuis 1979.

D’un point de vue strictement religieux, Sheikh Mehdizade se montre catégorique : le régime iranien n’a jamais été légitime en islam chiite. Il rappelle que de nombreux imams et ayatollahs, y compris parmi les contemporains du fondateur de la République islamique, s’étaient opposés à la création d’un État au nom de l’islam. « On ne peut pas fonder un État au nom de l’islam sans le trahir », insiste-t-il, accusant les dirigeants iraniens d’avoir ignoré ces avertissements.

L’imam a également élargi son propos à l’Europe, estimant que la révolte iranienne met en lumière les contradictions de certaines forces politiques occidentales. Il évoque une alliance « contre-nature » entre une partie de l’extrême gauche européenne et l’islamisme politique, nourrie, selon lui, par une manipulation des populations musulmanes sous couvert de défense des droits.

Enfin, Sheikh Mahammad Mehdizade a plaidé pour un rapprochement entre juifs et musulmans, rappelant que le judaïsme est « la religion la plus proche de l’islam ». Pour lui, la haine confessionnelle sert avant tout les régimes autoritaires et les organisations terroristes. « L’unité interreligieuse est leur plus grande menace », conclut-il, tout en se disant convaincu qu’un tel rapprochement reste possible en Europe, à condition de combattre clairement les réseaux de propagande extrémiste.