"Une illusion stratégique" : Yoram Ettinger critique l’héritage Obama et appelle à renverser le régime iranien

L’ancien ambassadeur et expert des relations américano-israéliennes Yoram Ettinger dresse un réquisitoire sévère contre la politique menée par Barack Obama à l’égard de l’Iran, qu’il juge responsable du renforcement du régime des ayatollahs au cours de la dernière décennie.

Selon lui, l’accord nucléaire de 2015 repose sur une vision « cosmopolite et multiculturelle » déconnectée des réalités idéologiques du régime iranien. Cette approche, soutenue par le département d’État et plusieurs acteurs internationaux, visait à intégrer l’Iran dans un cadre de coopération globale. Mais pour Ettinger, elle a ignoré un facteur central : la nature profondément idéologique et expansionniste du pouvoir iranien.

L’expert estime que les ressources financières débloquées dans le cadre de cet accord ont permis à Téhéran de consolider ses capacités militaires, de développer son programme balistique et nucléaire, et de renforcer son réseau de groupes armés dans la région. « Une illusion dangereuse », résume-t-il, accusant l’administration Obama d’avoir privilégié une « réalité alternative » plus confortable, au détriment des intérêts stratégiques américains.

Yoram Ettinger élargit son analyse en rejetant l’idée d’un simple clivage entre républicains et démocrates. Pour lui, la question centrale est celle de l’adéquation entre la politique menée et la réalité du terrain. Une réalité qu’il décrit comme « sanglante » et exigeant des choix difficiles sur le long terme.

Dans ce contexte, il salue la ligne adoptée par Donald Trump, qu’il juge plus lucide et adaptée. Il estime que la diplomatie seule ne peut suffire face au régime iranien et que l’objectif doit être clair : son renversement.

Pour Ettinger, il ne s’agit pas simplement de changer de dirigeant, mais bien de transformer en profondeur le système iranien. À ses yeux, c’est la condition indispensable pour mettre fin aux conflits régionaux et réduire durablement les menaces terroristes.