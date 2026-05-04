Université française : Samuel Mayol dénonce sanctions et autocensure après des décisions au nom de la laïcité

Dans son intervention ce lundi sur i24NEWS, Samuel Mayol, maître de conférences, décrit un climat qu’il juge préoccupant au sein de l’université française, marqué selon lui par des pressions croissantes sur les enseignants. Contrairement à ce que suggère la question du journaliste, il ne développe pas d’exemples précis d’accusations d’« islamophobie » ou de « discrimination », mais met en avant des situations concrètes où des enseignants seraient sanctionnés pour des décisions prises dans le cadre de leurs fonctions, notamment au nom du principe de laïcité.

Il illustre son propos par son expérience personnelle. Ancien directeur d’un IUT à Saint-Denis, il explique avoir mis fin à l’existence d’une salle de prière et à une vente de produits halal dans l’établissement, estimant ces pratiques contraires à la neutralité des bâtiments publics. Cette décision lui aurait valu, selon ses dires, une suspension de ses fonctions, des menaces ainsi qu’une contestation de la part de sa hiérarchie, certains allant jusqu’à nier la réalité des faits qu’il dénonçait.

Samuel Mayol affirme avoir finalement obtenu gain de cause devant les instances compétentes, mais souligne le coût personnel et professionnel de telles procédures. Il insiste sur le fait que des enseignants « qui ne font que leur travail » peuvent se retrouver mis en cause, créant un climat de méfiance. Selon lui, cette situation favorise une autocensure croissante : certains enseignants hésiteraient désormais à intervenir sur des sujets sensibles ou à exercer pleinement leurs responsabilités, de peur d’être sanctionnés ou exposés à des conflits.

Au-delà de son cas personnel, il critique le fonctionnement global des universités, évoquant des logiques internes qu’il assimile à une forme de « démagogie électorale ». Les dirigeants universitaires, élus par différents collèges, pourraient être tentés, selon lui, de privilégier des équilibres internes au détriment de principes qu’il juge fondamentaux.

Son analyse s’inscrit ainsi dans un débat plus large sur l’équilibre entre autonomie universitaire, liberté académique et respect des principes républicains, qu’il estime aujourd’hui fragilisé.