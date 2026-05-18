Vincent Chebat : "La traque des soldats israéliens en Europe fait partie du 8e front contre Israël"

Invité sur i24NEWS, Vincent Chebat a dénoncé la véritable stratégie organisée de poursuites et de harcèlement visant les soldats israéliens en Europe. Selon lui, certaines organisations présentées comme des ONG de défense des droits humains participeraient en réalité à une guerre politique et judiciaire contre Israël.

L’analyste s’est particulièrement attardé sur l’organisation Hind Rajab, accusée de traquer des militaires israéliens sur les réseaux sociaux afin de les identifier lorsqu’ils voyagent à l’étranger. « Il faut des moyens, mais aussi des connivences avec certaines autorités », affirme-t-il. Vincent Chébat explique que NGO Monitor a récemment publié un rapport révélant un partenariat entre Hind Rajab et Europol, partenariat qui aurait ensuite été suspendu après la médiatisation de l’affaire.

Selon NGO Monitor, le fondateur d'Hind Rajab aurait bénéficié d’un entraînement du Hezbollah dans les années 1990. Chebat affirme également que l’organisation disposerait d’un budget d’environ un million d’euros par an, avec des financements susceptibles d’augmenter fortement dans les prochaines années.

Pour lui, il ne s’agit pas d’un simple militantisme juridique mais d’un volet d’une guerre beaucoup plus large contre Israël. « Ce n’est pas une organisation de défense des droits de l’homme », martèle-t-il, évoquant ce qu’il appelle le « 8e front » : une combinaison de guerre judiciaire, de campagnes médiatiques et d’initiatives diplomatiques destinées à délégitimer l’État hébreu et ses soldats.

Vincent Chebat pointe également le rôle de la Belgique, et notamment de Molenbeek, qu’il décrit comme une « plateforme » permettant à certaines structures accusées d’extrémisme de se réorganiser après leur dissolution ailleurs en Europe.

L’objectif de NGO Monitor, conclut-il, est désormais d’exposer publiquement les liens entre certaines ONG européennes et des organisations terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas afin d’empêcher leur légitimation auprès des institutions occidentales.