אודיה, עומר אדם ואושר כהן יופיעו בקיץ הקרוב באצטדיון ר"ג

עידן חדש באצטדיון הלאומי ברמת גן: לאחר שנים שבהן היה מושבת ממופעי ענק וסדרת מחלוקות מתוקשרות בין העירייה להתאחדות הכדורגל, הגיעו היום (שלישי) הצדדים להסכמה שתחזיר את האמנים הגדולים בישראל אל הבמה בעיר.

על פי הסיכום, האמנים עומר אדם, אושר כהן ואודיה יופיעו באצטדיון במהלך חודש יוני הקרוב. ההסכם החדש גובש לאחר פיילוט שבוצע בהופעותיו של עומר אדם בעבר, וכולל מנגנון המאזן בין קיום האירועים לאיכות חיי התושבים.

בין התנאים שנקבעו: הגבלה של עד 9 הופעות בלבד בשנה, מנגנון פיקוח הדוק על עוצמות הרעש ותיאום מלא של הסדרי התנועה. הישג משמעותי לעירייה נרשם בגזרה הכלכלית, כאשר המודל החדש צפוי לשלש את הכנסות העיר מכל הופעה ביחס לעבר.

לצד הרווח הכלכלי, העירייה הודיעה על נדבך ערכי בהסכם. לראשונה, תינתן קדימות ברכישת כרטיסים למשרתי ומשרתות מילואים תושבי רמת גן, לצד הגדלת מכסת ההזמנות והכרטיסים המוזלים לפצועי צה"ל ולמשפחות שכולות. בנוסף, העירייה תשתמש בתשתיות ובבמות הענק לטובת אירועים קהילתיים לילדי העיר בסטנדרט הפקה בינלאומי.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, התייחס לחזרת המופעים וללחצים שליוו את התהליך: "המטרה הייתה ברורה - בילוי איכותי לצד שמירה על שגרת התושבים ותמורה הוגנת לקופה הציבורית. הופעלו עליי לחצים אדירים להיכנע מצד מערכת יח"צ עוצמתית ומשומנת, אבל הוכחנו שוב שרמת גן לא ניתנת לקנייה או להכנעה".

כזכור, הנושא עמד במרכזה של סערה ציבורית ומחלוקת משפטית בין העירייה להתאחדות הכדורגל ומחלוקת נוספת סביב הופעותיהם של אייל גולן ועומר אדם, שגררה האשמות הדדיות ועיכובים באישור המופעים. פרטים נוספים על מועדי המכירה יפורסמו בהמשך על ידי חברות ההפקה.