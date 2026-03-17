סערה בפסגת הפופ: ברונו מארס מנסה להרגיע את ה"סוויפטיז"

המתח בצמרת תעשיית המוזיקה העולמית הגיע הלילה (שני) לשיא חדש, כאשר הזמר ברונו מארס נאלץ להגיב למתקפה חסרת תקדים מצד מעריצי טיילור סוויפט. האירוע, שהחל בסימון "לייק" שנוי במחלוקת על פוסט המבקר את כישרונה של סוויפט, איים להצית מלחמה בין שתיים מקהילות המעריצים הגדולות בעולם. מארס בחר בטקטיקה של הרגעה וכתב ברשת X: "טיילור תמיד הייתה תומכת ואדיבה כלפיי. הפיצו אהבה באפליקציות האלה".

הפרשה החלה להתגלגל בסוף השבוע, כאשר חשבון אינסטגרם בשם BopBase הפיץ סרטון ובו צילום מסך מזויף, שנראה כאילו פורסם על ידי להקת BTS הקוריאנית. בפוסט נטען כי הצלחתה של סוויפט נובעת מ"פריבילגיה לבנה" ולא מכישרון. דיווחים ברשתות החברתיות, שתועדו בהקלטות מסך, הראו כי חשבונו הרשמי של מארס סימן "לייק" לתוכן המדובר - פעולה שנתפסה על ידי ה"סוויפטיז" כהכרזת מלחמה.

חקירה של מגזין Rolling Stone שפורסמה היום קובעת כי מדובר בהונאה. לפי הממצאים, להקת BTS מעולם לא פרסמה את הדברים, והחשבון שהפיץ את המידע נסגר מהבוקר. עם זאת, מארס לא הכחיש במפורש את הלחיצה על כפתור ה"לייק", מה שהוביל לפרשנויות בקרב גולשים כי מדובר בטעות אנוש בעת גלילה או בשימוש בחשבון הלא נכון.

התקרית הנוכחית מתרחשת על רקע יריבות מסחרית עזה במצעדים. בינואר האחרון הדיח מארס את סוויפט מפסגת הבילבורד הוט 100, כאשר הסינגל שלו "I Just Might" קטע רצף של עשרה שבועות שבהם החזיקה סוויפט במקום הראשון עם "The Fate of Ophelia". המאבק על הפסגה תודלק גם על ידי הצלחתה הכבירה של סוויפט עם אלבומה ה-12, The Life of a Showgirl, שמכר מעל 4 מיליון עותקים בשבוע הראשון והזניק את שוק הויניל בארצות הברית להכנסות של יותר ממיליארד דולר.

בזמן שמארס פועל לבלימת המשבר, סוויפט שומרת על שתיקה תקשורתית. הזמרת נמצאת כעת בשיא ההכנות לסיבוב הופעות ולחתונה המדוברת עם כוכב ה-NFL טראוויס קלסי, שצפויה להתקיים ב-13 ביוני ברוד איילנד. שתיקתה של סוויפט נחשבת לחלק מאסטרטגיית "אי-מעורבות" קבועה של הצוות שלה באירועים מסוג זה, במיוחד כאשר היא נהנית מדומיננטיות מסחרית חסרת תקדים.