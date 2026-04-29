יאיר גרבוז, מהאומנים הבולטים בישראל, הלך הבוקר (רביעי) לעולמו בגיל 80 בעקבות מחלה קשה. גרבוז היה צייר, סופר, עיתונאי, סאטיריקן ומנחה. גרבוז נחשב לאחד מעמודי היסוד של האומנות הישראלית החל משנות ה-60, ועל ציוריו זכה בפרס א.מ.ת ופרס רפפורט.

גרבוז נולד בשנת 1945 בגבעתיים והיה חבר קיבוץ כפר החורש. אחיו הם חבר הכנסת לשעבר אהרן הראל, ואלון גרבוז שניהל את הסינמטק בתל אביב. הוא למד ציור אצל רפי לביא ובמכון אבני. תערוכת היחיד הראשונה שלו הוצגה בשנת 1967, ובהמשך הציג גם ב"תערוכת העירום" של קבוצת 10+ מייסודו של מורו רפי לביא. מאז גרבוז הציג עשרות תערוכות ברחבי העולם. שניים מציוריו אף עיטרו את לשכתו של ראובן ריבלין בעת שכיהן כיו"ר הכנסת.

בהמשך הקריירה עבר גרבוז לעסוק גם בעיתונאות, וזכה בשנת 1993 בפרס סוקולוב לעיתונאות על עבודתו במוסף הסאטירי של עיתון "דבר".

שמו של גרבוז עלה לכותרות בבחירות לכנסת ה-20 בשנת 2015, כאשר נשא את "נאום הקומץ", בו התייחס למספר קבוצות בחברה הישראלית כשקרא להן בין היתר "מנשקי קמעות", "צורחי 'מוות לערבים'", ו"המושחתים והנהנתנים החזיריים". נאומו זכה לגינויים מכל רחבי הקשת הפוליטית, ויצחק הרצוג שהיה ראש מפלגת "המחנה הציוני" טען כי נאומו של גרבוז פגע בתוצאות הבחירות של המפלגה.