"נוכל הטינדר" בריאיון אחרי הדרמה המשפטית: "אמרו שאשב בכלא - ואני לא"

בצל החלטת משפחתו של איש העסקים והמיליארדר לב לבייב לבטל את הקובלנה הפלילית שהגישה נגד שמעון יהודה חיות, המוכר כ"נוכל הטינדר" סיימון לבייב - התראיין חיות לינון מילס ב"מדד גלבוע" והתייחס להתפתחויות המשפטיות. "אני שמח שאלה התוצאות, ידעתי שזה יסתיים בזיכוי", אמר.

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חיות סיפר: "הגעתי לארץ במיוחד בשביל זה, וכן, זה ללא ספק משמח". מילס הקשה עליו: "צריך להגיד שבאופן רשמי זה לא זיכוי. משפחת לבייב משכה את הקובלנה נגדך, אבל זה לא אומר שאתה זכאי, לפחות לא באופן רשמי". חיות השיב: "זה זיכוי. אם היה משהו, אז מדינת ישראל הייתה מעמידה אותי לדין ולא משפחת לבייב, ולכן הם הגישו את הקובלנה הזאת".

"משפחת לבייב היא אחת המשפחות העשירות בעולם. אני בטוח שאם הם היו רוצים, ואם היה משהו, אז הם היו יכולים לעשות את זה מכל מקום בעולם, אבל כשאין כלום, אז מנסים לברוח, וזה בסדר. בסופו של דבר זה התמסמס. עורך הדין שלהם אמר שאני אשב בכלא, ואני לא", הוסיף.

חיות סיפר על הפרויקטים העסקיים שהוא מקדם וסיפר כי עומדים לצאת ספר על סיפורו וכן סרט של נטפליקס. "מה שאנשים לא יודעים הוא שנטפליקס צילמו את המשפט וחיכו לסוף. הם חשבו שתהיה הרשעה, ובסופו של דבר זה הסתיים בזיכוי. אני מניח שיצא בחודשים הקרובים 'נוכל הטינדר 2'", אמר.

חיות התייחס לסרט שיצא בנטפליקס: "זה בעצם סוג של סרט המשך עם הצד שלי ועל כל ההתפתחויות שקרו מאז הסרט הראשון. מילס תהה: "אתה לא תבעת את נטפליקס? מה עם התביעה שלך נגדם?". על כך השיב חיות: "הגעתי איתם להסדר כלשהו שכרגע אני לא יכול לספר עליו".

לדברי מי שמכונה "נוכל הטינדר", הוא עובד גם על בושם על שמו, והוא ציין כי צפוי להשתתף בתוכנית בחו"ל על "האנשים הבעייתיים בעולם". לשאלת המראיין אם הוא מתחייב מעתה והלאה שלא להציג את עצמו כקשור למשפחת לבייב ענה חיות: "כן, וגם לא הצגתי את עצמי ככה, אז מה הבעיה?".

כפי שפורסם, במסגרת הפשרה, שאינה כוללת זיכוי של חיות או הודאה באשמה מצדו, חתמו הנאשמים על התחייבות רשמית: איסור מוחלט להציג את חיות במישרין או בעקיפין כקשור למשפחת לבייב או לתאגידי LLD שבבעלותה""".

הקובלנה הפלילית המקורית הוגשה בשנת 2022 על ידי ארבעה מילדיו של לב לבייב, שטענו כי חיות פגע קשות בשמם הטוב, עקץ קורבנות רבים בארץ ובעולם תחת המוניטין של המשפחה ואף התחזה למנכ"ל חברת היהלומים LLD.

חיות, שהוסגר לישראל ב-2019 וריצה בעבר 15 חודשי מאסר על עבירות מרמה מקומיות, נהג להציג בפני נשים מצג שווא לפיו הוא נמצא במנוסה מאויבים כדי לחלץ מהן כספי עתק, תוך הבטחה כוזבת כי הונו המשפחתי יכסה את העלויות. בעת הגשת הקובלנה הבהיר עורך דינם של בני המשפחה כי בכוונתם להגיש נגדו גם תביעות כספיות נוספות, כאשר המטרה המוצהרת של לבייב היא לתרום את כל כספי הפיצויים שיושגו ישירות עבור קורבנות ההונאה שלו.