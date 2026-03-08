אחרי חשיפת השיר "מישל": ישראל יורדת בהימורים לאירוויזיון

אחרי חשיפת השיר הישראלי לאירוויזיון 2026 - "Michelle" - נועם בתן וישראל יורדים מהמקום השישי למקום השביעי בטבלאות הימורי הזכייה בתחרות.

השיר שלנו לאירוויזיון 2026 בווינה נחשף ביום חמישי האחרון במשדר מיוחד ב"כאן 11". את השיר "מישל" מבצע נועם בתן, הנציג של ישראל בתחרות, וכתבו אותו בתן, צליל קליפי, נדב (נאבי) אהרוני ונציגת ישראל לאירוויזיון 2025, יובל רפאל.

מ"כאן 11" סיפרו על השיר כי הוא עוסק בבחירה לצאת ממעגל רגשי רעיל. סיפור על התפתחות והתבגרות רגשית, רגע שבו הדמות מבינה שהיא חייבת לשחרר ולבחור בדרכה החדשה בעצמה. מישל, שאינה מכוונת לדמות ספציפית שקיימת במציאות, היא דמות שמייצגת אהבה בלתי אפשרית. הקונפליקט שבין המשיכה כלפי הדמות לבין השחרור ממנה מייצר דרמה אנושית (וגם אירוויזיונית).

הבחירה בשם מישל נועדה ליצור דמות אוניברסלית - שם שנשמע מוכר וטבעי בשורה של שפות ותרבויות, כדי לאפשר לכל מי שמאזין לשיר להתחבר לסיפור ול"מישל" שהכיר. למרות המטען הרגשי, השיר לא נשאר ברובד הכאב, אלא נע קדימה בקצב ובאנרגיה שמבטאים שחרור ותקווה. זהו השיר הראשון, מאז אירוויזיון 2015, שייצג את ישראל באירוויזיון, ומתחיל בשפה העברית.

בקליפ הרשמי לשיר שביים אופיר פרץ, ניתן לראות בתוך חלל שחור ואינסופי, אל מול טריבונות בטון ברוטליסטיות וקרות, כיצד מתפרץ הרגש החם של נועם, מישל והרקדניות. זה קליפ שמרגיש מאוד אישי וקטן ובו זמנית מאוד גדול ואוניברסלי, ומוכיח שלפעמים הדרך הכי טובה להתמודד עם כאב היא פשוט להפוך אותו לאמנות.

נועם בתן מסר בתגובה: "אני גאה מאוד בשיר ומרגיש זכות גדולה להביא אותו לבמה של האירוויזיון. זה שיר שמלא באנרגיה וברגש ונוגע בקשת רחבה של תחושות. אני מרגיש שכולנו מחכים לרגעים של שמחה וגאווה משותפת, ואני מקווה שהשיר הזה יצליח להביא איתו קצת מהאור הזה. תודה לכל מי שמאמין בי ותומך בי, האהבה שלכם היא הכוח שלי".