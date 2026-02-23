בעברית, צרפתית ואנגלית: נחשף השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026

תאגיד השידור הישראלי חושף הערב (שני) את שם השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026: "Michelle".

מדובר בשיר בעל סאונד וקצב שונים מאלה שאפיינו את הנציגויות הישראליות בשנתיים האחרונות, והוא יבוצע בשלוש שפות - עברית, אנגלית וצרפתית.

את "Michelle" יבצע נועם בתן לראשונה במשדר מיוחד וחגיגי של כאן, שישודר ביום חמישי, 5 במרץ 2026.

על המילים חתומים צליל קליפי, נדב (נאבי) אהרוני, יובל רפאל ונועם בתן. את הלחן יצרו נדב (נאבי) אהרוני וצליל קליפי, כאשר אהרוני גם אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

כעת נותר לראות כיצד יתקבל השיר בקרב הקהל הישראלי והאירופי - והאם "Michelle" תצליח להביא לישראל הישג משמעותי על הבמה הגדולה של אירופה.